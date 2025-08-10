На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Macan поджег дорогостоящий автомобиль на сцене

Рэпер Macan поджег BMW на сцене
Telegram-канал «Звездач»

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) и блогер Михаил Литвин подожгли дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Косолапов сделал это с Литвиным в рамках концерта в Москве. Он пел песню «За всех».

В октябре 2020 года Литвин оказался в центре скандала. Блогер опубликовал на YouTube-канале ролик, где он обливает бензином и сжигает свой автомобиль за 13 млн рублей. Он сделал это из-за неисправности машины, которые не смог устранить официальный дилерский центр.

По словам Литвина, дилеры обещали исправить поломку, однако ничего не починили, несмотря на обращения блогера.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Михаила Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва.

По информации канала, блогера проверяет Военная прокуратура. В личном деле Литвина нашли документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и военном комиссариате Измайловского района ВАО Москвы.

При этом, как уточнило издание, в Бауманке Литвин не учился и в общаге при МГТУ не жил. УФМС подтвердило, что регистрации в общежитии не было.

Ранее Садальский не захотел выступать с военной тематикой в зоне СВО.

