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Рэпер Macan спровоцировал слухи о помолвке

Super: рэпер Macan назвал Мотину своей невестой
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1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) спровоцировал слухи о помолвке. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Macan обратился к своей возлюбленной Марии Мотиной со сцены и назвал ее своей невестой. Артист поразился тому, как девушка может совмещаться в себе «основополагающие для женщин и мужчин» качества.

«Во-первых, ты очень смиренна и даже в моменте, где, наверное, другие бы сопротивлялись каким-то моим просьбам или требованиям, ты смиренно стоишь за моей спиной. И по совместительству являешься для меня большим учителем, другом и даже где-то наставником», — заявил артист.

В августе 2024 года Telegram-канал SHOT заявлял, что Macan берет за выступления 7,7 миллионов рублей. В его райдере прописан BMW 7 не старше 2020 года выпуска, пятизвездочный международный сетевой отель с тренажерным залом, бассейном и спа. Помимо гонорара, предусмотрены суточные в размере 20 тысяч рублей.

В том же месяце сообщалось, что рэпер задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 135 тысяч рублей.

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