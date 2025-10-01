Macan посоветовали обратиться к адвокату по делу от уклонения от армии

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) сможет избежать наказания по делу об уклонении от армии, если у него есть уважительные причины. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.

«Если у человека есть уважительные обстоятельства, по которым он не может явиться в военкомат в назначенное время, то он обязан об этом уведомить любым доступным, любым возможным способом. Наверное, тут будет интересно, что такое уважительные причины неявки. Это состояние здоровья, это, безусловно, нахождение в другом городе, но тут нужно понимать, что, как указано, в гастрольном туре находится человек или в другом городе. <...> Нет такого, что у меня гастрольный тур через месяц закончится, и я приеду. Это не освобождает человека от обязанности явиться в военкомат», — объяснил Кузьмин.

Адвокат посоветовал Macan не затягивать с явкой в военкомат и уточнил, что при невозможности прийти самому стоит отправить представителя. Однако Кузьмин заявил, что в военкомате музыканта вряд ли сможет представлять человек по доверенности. Он заявил, что Macan должен отправить туда своего адвоката.

«Как правило, военкоматы с представителями по доверенности вообще разговаривать не хотят. Но если приходит адвокат, пишет от имени своего клиента соответствующее заявление, где указывает, причины называют, то это уже значительно затруднит возбуждение уголовного дела», — утверждает Кузьмин.

Адвокат призвал Macan пройти воинскую службу и заверил, что не стоит уклоняться от долга родине.

«Максимальное наказание, как и говорили, до двух лет лишения свободы. Но, как правило, в тюрьму с первого раза никто никого не сажает.

Это штраф до 200 тысяч рублей. Причем на практике это штрафы 30–50 тысяч рублей», — рассказал Кузьмин.

Ранее стало известно, что Macan грозят уголовное дело и тюрьма из-за игнорирования повесток в армию.