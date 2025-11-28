Macan ведет переговоры о службе в ВДВ

Mash: рэпера Macan могут отправить на службу в подмосковные ВДВ

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, может быть направлен служить в ВДВ в Подмосковье. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник в призывном пункте.

Инсайдер говорит, что с рэпером уже ведет переговоры представитель воинской части, специализирующийся на этом роде войск. Медицинская категория позволяет музыканту проходить службу в таких условиях.

Накануне стало известно, что Macan прибыл в военкомат. Он прибыл в призывной пункт, минуя журналистов, а со своими возможными будущими сослуживцами вел себя уважительно.

До этого СМИ раскрывали, что Косолапов получил распределение в центр спецназначения «Витязь» — элитный спецназ Росгвардии. Утверждалось, что в его обязанности должны были входить борьба с терроризмом, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Перед отбытием на службу Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5. А также поднял ценник на свои выступления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

