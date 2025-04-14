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Гаишники задержали рэпера Макана на Bentley в центре Москвы и попали на видео

В Москве на видео попало, как гаишники задержали рэпера Макана на Bentley
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Telegram-канал «Mash»

В центре Москвы сотрудники ДПС задержали рэпера Макана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Кумира 16-летних девочек остановили на Малом Каменном мосту вчера примерно в 16:20. Сам Андрей Косолапов (имя рэпера) ехал на своем Bentley Bentayga стоимостью 30 млн рублей. Со слов очевидцев, наглухо тонированный. К этому у сотрудников были вопросы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео видно, что сотрудники ДПС задержали музыканта. Также уточняется, что нарушитель около получаса разговаривал с правоохранителями и пытался кому-то позвонить.

До этого сообщалось, что рэпера Макана могут лишить водительского удостоверения после нарушения ПДД. По словам юриста Радиона Николаева, сотрудники ГИБДД проведут экспертизу и проверят, есть ли в крови рэпера алкоголь или наркотики. В случае, если обнаружат даже долю наркотических средств, то будут убеждать суд, что в момент нарушения ПДД Macan находился в состоянии опьянения.

Ранее фигуристу Илье Авербуху выписали 49 дорожных штрафов всего за два месяца.

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