Рэпер Macan идет служить в элитный спецназ

SHOT: рэпер Macan будет служить в элитном спецназе Росгвардии
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan и готовящийся к службе в армии, получил распределение в центр спецназначения «Витязь» — элитный спецназ Росгвардии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В его обязанности, уточняет Telegram-канал, войдут борьба с терроризмом, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков. Также SHOT напоминает, что в 2002 году бойцы «Витязя» участвовали в спасении заложников во время теракта на мюзикле «Норд-Ост», а с момента создания отряда не менее 16 сотрудников спецназа были удостоены звания Героя Российской Федерации.

Косолапов уйдет в армию 28 ноября. До этого СМИ писали, что рэперу грозит уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку. 23-летний артист призвал не верить желтым СМИ.

Перед отбытием на службу Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5. А также поднял ценник на свои выступления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд не позволил отелю взыскать 10 млн рублей долга с Федора Бондарчука.

