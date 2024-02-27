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Macan оправдался за критику фото девушек в купальниках: «Вижу чуть по-другому»

Рэпер Macan назвал личным барьером негативное отношение к снимкам в купальниках

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1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Macan в беседе с Super.ru назвал своим личным барьером негативное отношение к девушкам, которые выкладывают снимки в купальниках.

«Я сказал, что для меня это некий такой барьер. Для меня. Не для кого, не что это кому-то мешает для какого-то замужества. Я сказал, что я вижу чуть по-другому», — пояснил Macan.

В одном из интервью Macan осудил девушек, которые публикуют фото в купальниках и нижнем белье в социальных сетях, а также ходят по клубам и заводят отношения на одну ночь. После этого музыканта осудила блогер Айза, которая подчеркнула, что женщина ничего мужчине не должна.

С критикой в адрес музыканта выступила и актриса Екатерина Волкова, которая обвинила певца в двойных стандартах. Она отметила, что молодые артисты сами ведут разгульный образ жизни при том, что указывают, как «должна» правильно себя вести женщина. Волкова отметила, что мало медийных мужчин встречаются с «простыми девушками», которые посвящают себя учебе и имею принципы и воспитание.

Ранее Павел Деревянко отреагировал на критику Кологривого в адрес коллег.

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