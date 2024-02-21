Macan рассказал, с какой девушкой никогда не стал бы встречаться

Рэпер Macan на YouTube-шоу «Вписка» заявил, что не будет встречаться с девушкой, которая позволяет себе материться в адрес мужчин.

«Девчонки, мудрые которые, они понимают, кто перед ними и как с ним разговаривать. Эта субординация появляется в процессе взаимоотношений. Если мне вдруг когда-то надо будет девочке объяснить, что со мной не надо в моменте ссоры как-то плохо разговаривать, значит это не мой вариант», — объяснил Macan.

Он считает, что подобное отношение к мужчинам должны воспитывать в девушках их отцы. В частности, рэпер осудил представительниц слабого пола, которые могут позволить себе крикнуть что-либо матом в адрес мужчины. Macan также уточнил, что не разделяет мировоззрение многих современных девушек, которые живут по принципу «здесь и сейчас». Музыкант убежден, что поступки человека в настоящем неизбежно отражаются на его репутации и будущих перспективах.

Ранее Антон Богданов вспомнил, как Хабенский повел их с Янковским за собой в огонь.