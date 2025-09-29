Стали набирать популярность дота-рэперы

ИМИ: в России появилась поп-музыка для неформалов

В России появилась поп-музыка для представителей неформальной молодежи – нефоров. Об этом сообщает Институт музыкальных инициатив (ИМИ).

ИМИ провел большой аналитический разбор о переменах в российской музыкальной индустрии. Среди представителей субкультурной поп-музыки институт выделил группу Viperr и саундклауд-артистов: Madk1d, Fortuna 812, Темный принц.

Также, по данным издания, в чартах стриминговых площадках появились песни про дед инсайдов, а также треки дота-рэперов. Среди зарубежного творчества этого жанра выделился только американский музыкант 2hollis.

«Даже «грязная» и непонятная музыка может стать хитом, если в ней есть характер и своя манера. Ушёл культ дорогого студийного звука», — заявил A&R-директор лейбла «Первое Музыкальное» Андриан Мельников.

Помимо «нефорской» музыки, как отмечает ИМИ, россиянам полюбились «пацанские» треки. Они составляли почти треть песенных чартов Яндекс Музыки и VK Музыки. В этом жанре лидирует рэпер Macan.

