Стало известно о налоговых долгах рэпера Macan

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) задолжал ФНС 135 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, у Macan запланирован тур по России и странам СНГ. По данным Shot, артист берет за выступления 7,7 миллионов рублей. В его райдере прописан BMW 7 не старше 2020 года выпуска, пятизвездочный международный сетевой отель с тренажерным залом, бассейном и спа. Помимо гонорара, предусмотрены суточные в размере 20 тысяч рублей.

В мае Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного фанатом на сцену кейса для наушников. На кадрах с мероприятия видно, как рэпер показывает толпе неприличный жест, после чего останавливает концерт. Сам момент броска не попал на видео.

17 августа стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Анастасии Костенко, жены бывшего российского футболиста Дмитрия Тарасова. По данным, опубликованным на сайте ведомства, причиной блокировки счетов стала неуплата моделью задолженности.

В конце мая сообщалось, что у Костенко имеется долг перед налоговой в размере 1,6 млн рублей. Однако затем знаменитость назвала информацию ошибкой ведомства. Она заявила, что «произошла очень большая путаница»: ей приходили штрафы на машину, которой у нее никогда не было.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на мошенников.