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У рэпера Macan обнаружили 226 штрафов за 4 месяца

PostNews: рэпер Macan собрал 226 штрафов за авто за 4 месяца
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Telegram-канал «MACAN»

У рэпера Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) обнаружили 226 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, штрафы числятся на новом автомобиле Косолапова марки Bentley Bentayga S 2022, который рэпер приобрел в ноябре 2024 года. У артиста накопилось штрафов на общую сумму в 321 тысячу рублей. Как отмечает PostNews, большая часть нарушений связана с превышением скорости. Также певец несколько раз не соблюдал требование знаков или разметки, проезжал по выделенным полосам и не оплачивал парковку.

PostNews утверждает, что у Macan накопилось 958 штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,16 миллионов рублей с периода февраль 2023 года по март 2025 года.

В августе 2024 года Telegram-канал SHOT заявлял, что Косолапов задолжал ФНС 135 тысяч рублей.

Как отмечало издание, у Macan запланирован тур по России и странам СНГ. По данным Shot, артист берет за выступления 7,7 миллионов рублей. В его райдере прописан BMW 7 не старше 2020 года выпуска, пятизвездочный международный сетевой отель с тренажерным залом, бассейном и спа.

Ранее рэпер Macan спровоцировал слухи о помолвке.

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