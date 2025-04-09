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Рэпера Макана могут осудить, потому что он «орал песни на бешеной скорости»

Рэпера Макана могут лишить водительских прав после проверки на наркотики

Рэпера Macan могут лишить водительского удостоверения после нарушения ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Судя по тому, как он несется на бешеной скорости, орет песни, он не отдавал себе отчетности и выехал на полосу для общественного транспорта, а это уже аргумент для лишения водительских прав от полутора до двух лет», — сообщил юрист рэпера Радион Николаев.

По его словам, сотрудники ГИБДД проведут экспертизу и проверят, есть ли в крови рэпера алкоголь или наркотики. В случае, если обнаружат даже долю наркотических средств, то будут убеждать суд, что в момент нарушения ПДД Macan находился в состоянии опьянения.

На опубликованных в сети кадрах видно, что рэпер сидит за рулем автомобиля, который едет на большой скорости. При этом артист громко поет песню. На записи также видно, что мужчина не пристегнут ремнем безопасности.

До этого сообщалось, что судебные приставы разыскивают певца Мистера Кредо из-за автомобильных штрафов, которые он не оплачивал с 2024 года.

Ранее фигуристу Илье Авербуху выписали 49 дорожных штрафов всего за два месяца.

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