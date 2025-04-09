Рэпера Макана могут осудить, потому что он «орал песни на бешеной скорости»

Рэпера Macan могут лишить водительского удостоверения после нарушения ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Судя по тому, как он несется на бешеной скорости, орет песни, он не отдавал себе отчетности и выехал на полосу для общественного транспорта, а это уже аргумент для лишения водительских прав от полутора до двух лет», — сообщил юрист рэпера Радион Николаев.

По его словам, сотрудники ГИБДД проведут экспертизу и проверят, есть ли в крови рэпера алкоголь или наркотики. В случае, если обнаружат даже долю наркотических средств, то будут убеждать суд, что в момент нарушения ПДД Macan находился в состоянии опьянения.

На опубликованных в сети кадрах видно, что рэпер сидит за рулем автомобиля, который едет на большой скорости. При этом артист громко поет песню. На записи также видно, что мужчина не пристегнут ремнем безопасности.

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