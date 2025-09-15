Не только Пуаро: лучшие детективные фильмы и сериалы по Агате Кристи

Королева детектива Агата Кристи подарила миру культовые книги о приключениях Мисс Марпл и Эркюля Пуаро, став одной из самых публикуемых писательниц в истории. В честь 135-летия со дня ее рождения мы вспомнили лучшие экранизации, которые доказывают, что интерес к ее творчеству не ослабевает. В подборке — 13 фильмов и сериалов: от проверенных временем картин до современных проектов, претендующих на включение в классику мирового кино.

«Пуаро Агаты Кристи» (сериал)

Год выхода: 1989–2013

Жанр: детектив, драма, криминал

Возраст: 12+

Рейтинг: 8.6 — Imdb , 8.3 — Кинопоиск

Режиссер: Эдвард Беннет, Ренни Рай, Эндрю Грив

В главных ролях: Дэвид Суше, Хью Фрейзер, Филип Джексон, Полин Моран, Дэвид Йелленд

Эркюль Пуаро эмигрировал из Бельгии в Лондон и работает частным детективом, расследуя убийства. У него есть бессменный напарник Артур Гастингс и обожающая точность секретарша мисс Лемон, которые помогают ему раскрывать дела. Сыщик столь находчив, что иногда к нему за помощью обращается даже полиция.

Детективный сериал «Пуаро Агаты Кристи» стартовал в 1989 году и продлился 13 сезонов. Успех проекта обусловлен тщательной стилизацией: с первых минут зритель погружается в атмосферу Англии 1930-х годов. Главного героя сыграл актер Дэвид Суше, которого до сих пор считают идеальным исполнителем роли Пуаро.

«Свидетель обвинения»

Год выхода: 1957

Жанр: драма, детектив, триллер, криминал

Возраст: 12+

Рейтинг: 8.4 — Imdb , 8.2 — Кинопоиск

Режиссер: Билли Уайлдер

В главных ролях: Тайрон Пауэр, Марлен Дитрих, Чарльз Лотон, Эльза Ланчестер

Успешный адвокат Уилфрид Робартс переживает сердечный приступ. Он вынужден оставить работу ради заботы собственном здоровье. Но оставаться в стороне от нового преступления оказывается не так просто: клиент Леонард Воул становится главным подозреваемым в убийстве одной обеспеченной дамы. Поддавшись азарту, Робартс берется его защищать и знакомится с его супругой, красавицей Кристиной.

Одна из старейших экранизаций романа Агаты Кристи, в которой есть все главные атрибуты жанра — от неожиданных сюжетных поворотов до шокирующего финала. Но зрители любят «Свидетеля обвинения» не только за сценарий, но и за впечатляющую актерскую работу Чарльза Лоутона и Марлен Дитрих.

«Мисс Марпл» (сериал)

Год выхода: 1984–1992

Жанр: детектив, криминал, драма

Возраст: 12+

Рейтинг: 8.0 — Imdb , 8.2 — Кинопоиск

Режиссер: Дэвид Гайлз

В главных ролях: Джоан Хиксон, Урсула Хауэллс, Саманта Бонд, Саймон Шепард

Пожилая мисс Марпл отличается любопытством и пониманием тонкостей психологии. Она живет в тихой английской деревушке, ухаживает за садом и вяжет для любимых племянников. А еще обожает разгадывать загадки и анализировать факты. Скучать ей не приходится: в округе то и дело происходят загадочные убийства.

Актриса Джоан Хиксон воплотила образ мисс Марпл в 12 мини-сезонах, каждый из которых был снят по отдельной книге и стал классикой среди экранизаций романов Агаты Кристи. Аудитория запомнила Хиксон как шуструю даму с пытливым умом, которая подмечает детали и мастерски сопоставляет факты. В отличие от многих современных проектов, режиссер Дэвид Гайлз относится к источнику с большим почтением, благодаря чему сериал сохранил атмосферу оригинальных произведений и полюбился многим поклонникам детективного жанра.

«Мисс Марпл Агаты Кристи» (сериал)

Год выхода: 2004–2013

Жанр: детектив, драма, криминал

Возраст: 12+

Рейтинг: 7.9 — Imdb , 7.7 — Кинопоиск

Режиссер: Чарльз Палмер, Энди Уилсон

В главных ролях: Джеральдин Макюэн, Джулия Маккензи, Стивен Черчетт, Изабелла Пейрисс, Джоанна Ламли

В центре сюжета все та же пожилая сельская любительница загадок мисс Марпл, хобби которой — расследовать запутанные убийства в тихой английской деревне Сент Мери Мид и окрестностях.

Британский сериал, который начал выходить в 2004 году, заметно отличается от предыдущей экранизации. В первую очередь тем, насколько вольно создатели обращаются с первоисточником. Сюжетные линии закручиваются, не совсем так, как это было у Кристи. Где-то изменена мотивация персонажей, в некоторых сериях второстепенные герои книг выходят на первый план или, наоборот, оказываются вычеркнутыми из сценария. Самое главное — создатели поместили мисс Марпл в контекст тех произведений, в которых она у Кристи не фигурировала. Многим поклонникам творчества «королевы детективов» это не понравилось, однако зрители в целом встретили сериал благосклонно.

«Десять негритят»

Год выхода: 1987

Жанр: детектив, криминал, триллер

Возраст: 12+

Рейтинг: 7.7 — Imdb , 8.2 — Кинопоиск

Режиссер: Станислав Говорухин

В главных ролях: Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Александр Абдулов

На остров прибывают десять человек: все они получили приглашение от знакомого. Хозяина на острове нет, есть только пластинка с его записанным обращением. Каждый из гостей обвиняется в причастности к давнему преступлению и начинается череда смертей. Когда погибает первый, остальным приходится гадать, кто следующий и кто из присутствующих стоит за убийствами.

За экранизацию детективной классики взялся режиссер Станислав Говорухин. Как отмечали многие критики, в том числе зарубежные, это одно из самых точных и близких к оригиналу кинопрочтений романа (картина, в том числе, сохранила оригинальное название, которого избегали на Западе из-за слова niggers). Фильм полон мрачного психологизма — это не легкое кино на вечер, которое забудется сразу после финальных титров.

«И никого не стало» (сериал)

Год выхода: 2015

Жанр: триллер, детектив, драма, криминал

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.8 — Imdb , 7.3 — Кинопоиск

Режиссер: Крэйг Вивейрос

В главных ролях: Мейв Дермоди, Чарльз Дэнс, Тоби Стивенс, Берн Горман

Британский мини-сериал, снятый по мотивам произведения Агаты Кристи «Десять негритят». Завязка та же: восемь не знакомых между собой персонажей оказываются на небольшом острове и начинают умирать один за другим. Способы убийства — как в детской считалочке, и от этого происходящее кажется еще более зловещим.

Создатели добавили в сериал динамики, которой не было у прошлых экранизаций. Гости острова отжигают, как в последний раз (а для кого-то он и есть последний), не гнушаются запрещенными веществами и смело идут на неоднозначные поступки. Название «И никого не стало» — не режиссерская находка, а заглавие, под которым уже много лет роман Агаты Кристи издается на Западе (такими словами заканчивается та самая считалочка). Привычные российским читателям негритята (niggers) в сериале заменены на солдатиков.

30 лучших детективных фильмов XXI века: «Достать ножи», «Шерлок Холмс», «Зодиак» и другие Детективы погружают нас в мир запутанных преступлений и интриг. Каждая деталь в кадре может стать... 31 января 14:42

«Загадочные убийства Агаты Кристи» (сериал)

Год выхода: 2009–2024

Жанр: комедия, криминал, детектив

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.6 — Imdb , 7.9 — Кинопоиск

Режиссер: Эрик Ворет, Николас Пикард

В главных ролях: Бландин Беллавуар, Самюэль Лабарт, Элоди Френк, Доминик Тома

Действие первого сезона происходит в 1930-х годах, в центре сюжета — комиссар полиции Ларозьер и инспектор Лампьон. Каждая серия снята по мотивам отдельного романа Агаты Кристи. Во втором и третьем сезоне главные герои меняются, а действие переносится на 20 лет вперед.

«Загадочные убийства» — французский взгляд на творчество английской писательницы. В сериале есть отступления от оригинального сюжета, а к детективной сюжетной линии добавляется комедийная составляющая.

«Смерть на Ниле»

Год выхода: 1978

Жанр: детектив, драма, криминал

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.3 — Imdb , 7.8 — Кинопоиск

Режиссер: Джон Гиллермин

В главных ролях: Питер Устинов, Джейн Биркин, Лоис Чайлз, Бетт Дэвис, Миа Фэрроу

Эркюль Пуаро оказывается на пароходе, где была застрелена молодая и богатая Линнет Риджуэй. Незадолго до круиза она вышла замуж за бедного дворянина, и он оказывается одним из подозреваемых в смерти супруги. На борту остаются подруга погибшей по имени Жаклин, поверенный в делах и другие знакомые Линнет, которые, как выясняется, могли желать ей смерти.

Экранизация, вышедшая в 1978 году, покорила зрителей впечатляющим актерским составом, видами Египта и атмосферой роскоши, свойственной высшим кругам английского общества. Интрига сохраняется до последнего: угадать убийцу непросто, ведь каждый из героев не лишен пороков и имеет свои причины для мести. «Смерть на Ниле» пересняли в 2022 году, но зрители встретили ремейк прохладно.

«Убийство в «Восточном экспрессе»

Год выхода: 1974

Жанр: детектив, драма, криминал

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.2 — Imdb , 7.7 — Кинопоиск

Режиссер: Сидни Люмет

В главных ролях: Альберт Финни, Лорен Бэколл, Мартин Болсам, Жаклин Биссет, Ингрид Бергман, Шон Коннери

Эркюль Пуаро оказывается в поезде «Восточный экспресс», где один из пассажиров, некий мистер Рэтчетт, сообщает сыщику, что ему угрожают расправой. Пуаро не успевает предотвратить убийство. Теперь ему необходимо раскрыть личность преступника. Это будет довольно сложно, ведь у многих пассажиров поезда был мотив избавиться от погибшего.

Фильм максимально следует оригинальному сюжету и считается одной из лучших экранизаций романа Агаты Кристи. Режиссер Сидни Люмет собрал на одной площадке звезд первой величины — Ингрид Бергман, Шона Коннери, Лорен Бэколл. Почти весь фильм снят в тесных интерьерах вагонов поезда, что создает эффект полного погружения и добавляет напряженности.

«Испытание невиновностью» (сериал)

Год выхода: 2018

Жанр: детектив, триллер, драма, криминал

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.2 — Imdb , 7.1 — Кинопоиск

Режиссер: Сандра Голдбахер

В главных ролях: Морвен Кристи, Энтони Бойл, Кристиан Кук, Билл Найи, Мэттью Гуд

Смерть богатой благотворительницы Рейчел Аргайл потрясает тихое английское поместье. Главным подозреваемым становится ее приемный сын Джек. В дело вмешивается давний друг семьи, который начинает собственное расследование. Он быстро понимает, что под подозрением должен оказаться каждый обитатель дома: у них у всех были свои причины желать Рейчел смерти.

Британский сериал — отличный образец классического детектива. Режиссер Сандра Голдбахер, известная по костюмной драме «Виктория», создает визуально безупречный мир, где бархатные интерьеры и идеальные манеры скрывают зависть, алчность и ложь.

Тест: сможете ли вы раскрыть коварные преступления из романов Агаты Кристи? В честь дня рождения королевы детектива Агаты Кристи мы подготовили тест по ее романам —... 15 сентября 08:18

«Зло под солнцем»

Год выхода: 1981

Жанр: детектив, криминал

Возраст: 0+

Рейтинг: 7.0 — Imdb , 7.5 — Кинопоиск

Режиссер: Гай Хэмилтон

В главных ролях: Питер Устинов, Колин Блейкли, Джейн Биркин, Николас Клей, Мэгги Смит

Эркюль Пуаро расследует дело о подмене ценного бриллианта. Так он оказывается в отеле на Адриатике и знакомится с его постояльцами. Одна из них — своенравная Арлена Маршалл, которая раздражает почти всех гостей своим высокомерием. Когда она становится жертвой неизвестного убийцы, мало кто удивляется такому исходу. Но Пуаро не может оставить случившееся без внимания и начинает собственное расследование.

Исполнивший главную роль Питер Устинов наравне с Дэвидом Суше считается зрителями одним из лучших Пуаро в истории кино. Однако в «Зле под солнцем» наблюдать за остальными персонажами не менее интересно, чем за сыщиком. Одну из ролей исполнила молодая Мэгги Смит, которую большинство помнит по роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере».

«Неудача Пуаро» (сериал)

Год выхода: 2002

Жанр: комедия, криминал, детектив

Возраст: 18+

Рейтинг: 6.4 — Imdb , 7.4 — Кинопоиск

Режиссер: Сергей Урсуляк

В главных ролях: Сергей Маковецкий, Константин Райкин, Юрий Чурсин, Ольга Барнет

Эркюль Пуаро наконец готов уйти в отставку и заняться садоводством. Но планам не суждено сбыться: убит богатый бизнесмен Роджер Экройд. Чтобы найти убийцу, Пуаро объединяется с местным врачом Джеймсом Шеппардом, но расследование заходит в тупик. Теперь Пуаро придется либо принять собственное бессилие, либо новую найти мотивацию раскрыть дело.

Мало кто решался экранизировать «Неудачу Пуаро» из-за нетривиального сюжета. Здесь Агата Кристи ломает собственные шаблоны «приехал — раскрыл убийство — получил почет». Поэтому для создателей картины было важно показать сыщика обычным человеком, у которого тоже случаются поражения. Перед Константином Райкиным в роли Пуаро стояла сложная задача, но актеру удалось показать слабость и эмоциональные переживания жесткого и принципиального персонажа.

«Зеркало треснуло»

Год выхода: 1980

Жанр: детектив, драма, криминал

Возраст: 12+

Рейтинг: 6.2 — Imdb , 7.0 — Кинопоиск

Режиссер: Гай Хэмилтон

В главных ролях: Анджела Лэнсбери, Джеральдин Чаплин, Тони Кертис, Эдвард Фокс, Рок Хадсон, Элизабет Тейлор

На приеме у известной актрисы Марины Грегг происходит трагедия: одна из гостий выпивает отравленный коктейль, который предназначался хозяйке вечера. Убийца все еще находится в доме кинозвезды, и теперь в опасности оказываются все присутствующие. Любительница загадок Мисс Марпл берется узнать, кто пытался убить Марину.

В фильме снялись звезды классической эпохи Голливуда, такие как Тони Кертис и Элизабет Тейлор (в роли Марины), а мисс Марпл сыграла Анджела Лэнсбери, позже прославившаяся главной ролью в сериале «Она написала убийство». «Зеркало треснуло» также хвалят за атмосферный саундтрек и прекрасную операторскую работу, которая помогает держать зрителя в напряжении и бросает подозрения на каждого из героев.