«Публика просит — Диана исполняет»: «певицу иноагентов» Наоко оштрафовали за дискредитацию армии

В Петербурге оштрафовали певицу Диану Логинову после исполнения песни Монеточки* «Ты солдат». Суд усмотрел в этом дискредитацию российской армии. Вокалистка уже отбыла 13-дневный арест за организацию несогласованного выступления, на котором исполняла произведения артистов-иноагентов. В Госдуме посчитали, что административного наказания недостаточно.

В Санкт-Петербурге вокалистку уличной группы Stoptime Диану Логинову (Наоко) привлекли к административной ответственности за публичную дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ленинский районный суд оштрафовал 18-летнюю исполнительницу на 30 тысяч рублей. Причиной для наказания стало исполнение Логиновой песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат» на Сенной площади 26 сентября.

В протоколе отмечается, что в тексте произведения «нет прямых высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ», но исполнение этой песни в публичном месте направлено на формирование негативного отношения к российской армии из-за антивоенной позиции Монеточки и общего контекста ее общественной деятельности, пишет ТАСС.

По информации «Фонтанки», защита утверждала, что в этой песне нет признаков дискредитации, и просила прекратить дело.

Логинова, которая учится в музыкальном училище имени Римского-Корсакова, в ходе судебного заседания подчеркнула, что в ее выступлениях не было политического посыла. Вину она не признала.

На вокалистку был составлен еще один протокол о дискредитации ВС России — за исполнение произведения «Светлая полоса» Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) 11 октября у дома 2 по улице Восстания. Однако накануне Куйбышевский районный суд Петербурга вернул его составителям «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в беседе с ТАСС уточнила, что в деле не полностью описано событие правонарушения, а также не указан адрес места жительства свидетеля.

13 октября Логинова в центре Петербурга собрала толпу, исполняя песни иностранных агентов, среди которых запрещенная к распространению «Кооператив «Лебединое озеро» Noize MC. Спустя два дня ее задержали, а 16 октября Дзержинский районный суд назначил девушке административный арест сроком на 13 суток за организацию несогласованного массового мероприятия, которое повлекло нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ).

По этой же статье были наказаны еще два участника группы Stoptime: Владислав Леонтьев получил 13 суток ареста, Александр Орлов — 12 суток.

«Никакого злого умысла»

Мать певицы Ирина в беседе с агентством «Регнум» рассказала, что у дочери «нет никакой политической позиции». По ее словам, Диана выбирает композиции артистов-иноагентов только по просьбе слушателей.

«Эти композиции нравятся ее публике — только поэтому она их поет. Публика просит — Диана исполняет. Здесь нет никакого подтекста, никакого злого умысла», — отметила женщина.

Ирина подчеркнула, что один из ее родственников участвовал в СВО и недавно вернулся домой с ранением головы, поэтому Диана «прекрасно знает, что происходит в зоне боевых действий».

«Она патриот нашей страны, она очень любит Россию и не собирается никуда уезжать! Никаких мыслей о поддержке Украины у нее нет!» — сказала мать Логиновой.

Реакция Госдумы и СПЧ

Музыкантов доставили в полицию и составили административные протоколы после обращения в компетентные органы депутата Госдумы Михаила Романова. Об этом парламентарий поделился в разговоре с «Фонтанкой».

«Ко мне на заседании во вторник, 14 октября, подошел мой коллега и показал видео, где подростки скачут на улице под песни иноагентов. Он сам от Крыма, обратил внимание, что песню про «Лебединое озеро» играют напротив Казанского собора, он был очень удивлен, что такое возможно. После этого я написал запросы в МВД и СК, а также проинформировал полицейский главк об этом запросе и отправил им это видео», — отметил он.

Депутат выразил надежду, что «только административкой все не ограничится».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова обратила внимание на то, что Логинова не стихийно собирала людей на свои концерты, а организованно — через свой Telegram-канал.