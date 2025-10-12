«В вас было что-то большее». Умерла актриса Дайан Китон

Обладательница «Оскара», звезда фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец» Дайан Китон умерла на 80-м году жизни. Причины ее смерти неизвестны. Китон стала легендой в 1970-ые, когда начала сниматься у Вуди Аллена. Созданный ею образ одинокой женщины из Нью-Йорка с амбициями и определенным стилем стал каноническим.

Американская актриса Дайан Китон, звезда фильмов «Клуб первых жен», «Крестный отец» и «Энни Холл», скончалась в возрасте 79 лет, сообщило издание People со ссылкой на представителя семьи.

Причина смерти неизвестна. Родственники попросили пока не разглашать подробности.

Начало пути

Она родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году, она была старшей из четверых детей. Ее отец был инженером-строителем, а мать – домохозяйкой. Но Китон считала, что ее мама всегда мечтала о чем-то большем. «В глубине души она, вероятно, хотела стать какой-нибудь артисткой. Она пела. Она играла на пианино. Она была прекрасна. Она была моей защитницей», — рассказывала актриса в интервью в 2004 году.

Уже в старшей школе будущая звезда участвовала в спектаклях, а после ее окончания в 1964 году поступила на театральное отделение в колледже, но вскоре, бросив учебу, переехала в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в театре. Довольно скоро Китон получила роль в бродвейском шоу Вуди Аллена «Сыграй это еще раз, Сэм», за которую актрису номинировали на премию «Тони».

Дебют в кино случился в 1970-м, в фильме «Любовники и другие незнакомцы».

Но настоящую кинославу Китон завоевала, когда Фрэнсис Форд Коппола утвердил ее на роль Кей Адамс, девушки Майкла Корлеоне в «Крестном отце», вышедшем на экраны в 1972 году.

Лента получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В дальнейшем Китон сыграет и в «Крестном отце 2» в 1974 году, и в «Крестном отце 3» в 1990 году.

«Я выбрал вас, потому что, хотя вам и предстояло сыграть более прямолинейную/ванильную жену, в вас было что-то большее, более глубокое, более забавное и очень интересное. Я оказался прав», – скажет Коппола Китон намного позже, в 2023-м.

Эпоха Вуди Аллена

Китон также продолжила сотрудничать с Алленом, появившись в киноверсии фильма «Сыграй это еще раз, Сэм», а затем в фильмах «Спящий» и «Любовь и смерть».

В 1977-м она сыграла главную роль в фильме Аллена «Энни Холл», за которую ей дали «Оскар» за лучшую женскую роль. Гардероб Энни был похож на гардероб самой Китон: мужская одежда, жилеты и брюки строгого кроя. Она стала иконой стиля. Девушки стали одеваться «как Китон».

Многие были уверены, что «Энни Холл» снят на основе реальной истории отношений Китон и Аллена.

«Это неправда, но в этом есть доля правды», – заявила актриса в интервью газете The New York Times в 1977 году.

Китон снялась в фильмах Аллена «Интерьеры» (1978), «Манхэттен» (1979) и «Загадочное убийство на Манхэттене» (1993).

«Я странная»

В 1996 году Китон снялась вместе с Голди Хоун и Бетт Мидлер в фильме «Клуб первых жен» о трех женщинах, чьи мужья бросили их ради более молодых девушек. Дальше были роли в сериалах «Семейный камень», «Потому что я так хочу», «В поисках Дори», «Книжный клуб» и «Помсы».

В 2003-м она получила «Золотой глобус» за роль в фильме Нэнси Майерс «Любовь по правилам и без», который стал кассовым хитом.

Актриса редко появлялась на телевидении, но исполнила одну из главных ролей в мини-сериале HBO «Молодой Папа» 2016 года. В 2021-м снялась в музыкальном клипе Джастина Бибера «Ghost».

В 2017-м Китон получила премию Американского института киноискусства «за жизненные достижения». Аллен, выступавший в качестве ведущего, пошутил над ее стилем и фетровой шляпой: «Она похожа на женщину из фильма «Трамвай «Желание»», которая приезжает, чтобы увезти Бланш». Актриса в свою очередь отказалась от торжественной речи, решив вместо этого исполнить на сцене «Seems Like Old Times» – песню, которую она исполняла много лет назад в «Энни Холл».

Китон никогда не состояла в официальном браке. «Сегодня я подумала: я единственная из актрис моего поколения, кто всю жизнь жил в одиночестве», — отмечала она в интервью. «Я очень рада, что не вышла замуж. Я странная.

Помню, в старших классах ко мне подошел парень и сказал: «Однажды из тебя получится хорошая жена». А я подумала: «Не хочу быть женой. Нет»», – заключила звезда.

На протяжении всей жизни она была в романтических отношениях с Алленом, Пачино и Уорреном Битти. У Китон остались 29-летняя дочь Декстер (девочку назвали в честь персонажа Кэри Гранта в «Филадельфийской истории») и 25-летний сын Дьюк.