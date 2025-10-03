Вышли все серии «Дыши». Объясняем, почему это один из лучших российских сериалов года

В Okko появилась заключительная серия медицинской драмы «Дыши» про звездную акушерку, вынужденную столкнуться с последствиями родов, которые пошли не по плану. Сериал сняла постановщица культового драмеди «Каникулы» Анна Кузнецова, а главные роли — акушерки и юной роженицы, забеременевшей от крупного бизнесмена, — сыграли Марина Александрова и Даша Верещагина. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему сериал Кузнецовой — одно из лучших отечественных шоу 2025 года.

Звездная акушерка Лера (Марина Александрова) построила стремительную карьеру на продвижении естественных и мягких родов. Кажется, у нее все отлично: она давно работает в престижном перинатальном центре, где ее любят и ценят, расписание забито на месяцы вперед, интервью, семинары и онлайн-курсы бьют ключом, параллельно Лера самостоятельно воспитывает троих детей (младшему 13, старшей 19). Дома она старается поддерживать атмосферу доверия и открытости — такую же, как в родблоке. Однако матерью-одиночкой Лера стала только год назад — когда похоронила мужа после долгой и тяжелой болезни. Примерно тогда же она начала налегать на спиртное. Так что во многом успешная специалистка и безупречная мать — лишь фасад. Который начинает слетать после того, как Лера, несмотря на расхождение в принципиальных вопросах, соглашается принять роды у Маши (Даша Верещагина), молодой любовницы главы кладбищенской империи Шахова (режиссер Петр Буслов), — и ребенок оказывается в реанимации.

В рецензиях на «Дыши» небезосновательно упоминается вайб канала HBO, чье название стало синонимом премиальной теледраматургии, но вообще сериал Анны Кузнецовой как будто бы больше похож не на папу, а на маму — то есть на работы британских коллег, тоже ценящих смесь задумчивости и эмоциональных качелей. Постановщица сама признается, что клюнула на здешний сценарий из-за сходства с полюбившимся ей «Будет больно» — медицинским драмеди с Беном Уишоу, где описываются будни практикантов из отделения акушерства и гинекологии в крупной лондонской больнице середины нулевых. Все совпадения, как утверждается, случайны, но главное тут даже не это, а схожесть разрывного потенциала.

close Кадр из сериала «Дыши» Okko

«Будет больно» пару лет назад разделил зрителей на два лагеря: одни хвалили сериал за правдоподобное изображение порядков в родильном отделении (автор шоу Адам Кей — бывший врач и экранизировал собственные мемуары), другие обвиняли авторов в мизогинии и приравнивании рожениц к кускам мяса; некоторые беременные даже писали, что их акушерки рекомендовали им от греха подальше воздержаться от просмотра. Призрачный британский след отыскивается даже в рабочем названии «Переходный возраст» (так же назывался короткометражный док одной из сценаристок «Дыши» Елены Кондратьевой про специалистку по мягким родам) — от него, разумеется, отказались после того, как одноименная драма на Netflix разорвала все топы смотрения и стала одним из самых обсуждаемых релизов последних лет.

С одной стороны, это сильно контрастирует с первой большой работой Кузнецовой «Каникулы» — драмеди о школьной поездке на театральный фестиваль в Сочи, емко охарактеризованное самой кинематографисткой как кроссовер «Ста дней после детства» и «Тельмы и Луизы». Тамошней обманчиво спокойной, обволакивающей меланхолии здесь нет и в помине, но, с другой стороны, какие-то черты «Дыши» от «Каникул» все-таки наследует. Это тоже история сближения и столкновения двух женщин с заметной разницей в возрасте. Тоже приходящая, пускай совсем иной тропинкой, к душераздирающему финалу, который требует продышаться. Тоже многим обязанная блестящему кастингу и феноменальным актерским выступлениям, среди которых ключевое, конечно, у Александровой, будто бы выносившей свой образ в животе: это, в общем, та роль, к какой стоило идти сквозь «Бедную Настю», «Мосгаз» и «Екатерину».

close Кадр из сериала «Дыши» Okko

Сам формат сериала предполагает некоторый масштаб, и в этом смысле «Дыши» довольно изящно сочетает нюансы и полутона с широченными мазками. В конфликте Леры и Шахова угадывается борьба жизни и смерти, вывернутая наизнанку: акушерство вроде как должно быть про жизнь, а «похоронка» про смерть, но все оказывается не так однозначно. В конечном же счете многое в сериале упирается в веру и опирается на нее — причем на самую разную, в диапазоне от религиозной до социальной (тут, например, допускается наличие в системе людей с совестью и эмпатией, за соответствующую утопию отвечает звезда «Раневской» Мариэтта Цигаль-Полищук).

Умудрившись проскользнуть между капельками дождя с «Каникулами», здесь Кузнецова проделывает отчасти ту же операцию — и иначе как хирургической эту работу не назовешь. В «Дыши» она вновь выстраивает сложный, полифонический, густонаселенный мир с множеством линий, в этот раз еще и более щедрый на жанры — от медицинского процедурала и детектива до психологической драмы в духе фильма «Фрагменты женщины», где Ванесса Кирби и Шайя Лабаф играют убитых горем несостоявшихся родителей; если держать в уме, что одним из учителей Кузнецовой был Борис Хлебников, потом выступивший продюсером «Каникул», получатся «Фрагменты обычной женщины». Внутрь «Дыши» оказывается очень легко погрузиться за счет клубка сюжетных ниток и плеяды ярких, многомерных персонажей, которые то завоевывают, то теряют зрительское расположение (отсутствие таких красок, например, потопило драму «Неверные», где Оксана Акиньшина изображала похожую женщину на грани). А невероятно живая речь в кадре — заслуга Кондратьевой, Светланы Штебы и актера Ильи Маланина, написавших сценарий, — не позволяет с этой глубины вынырнуть. Да и зачем?

close Кадр из сериала «Дыши» Okko

Название: «Дыши»

Дата премьеры: 21 июня 2025 года (7-й фестиваль сериалов «Пилот», Иваново)

Дата выхода: 15 августа – 3 октября 2025 года

Где смотреть: Okko

Продолжительность: 8 серий по 48 минут

Режиссеры: Анна Кузнецова

В ролях: Марина Александрова, Даша Верещагина, Петр Буслов, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Константин Денисов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Иван Агапов, Светлана Камынина, Никита Григорьев, Артем Федотов, Иван Фоминов, Артемий Мильграм