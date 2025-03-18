Все обсуждают сериал «Переходный возраст», снятый одним дублем. Стоит ли смотреть новый хит Netflix?

Четырехсерийная драма «Переходный возраст» стала одним из самых заметных релизов этой весны. Сериал Netflix, где каждая серия снята непрерывным дублем, сделали авторы фильма «Точка кипения», тоже состоящего из одного длинного плана: актер Стивен Грэм, режиссер Филип Барантини и оператор Мэттью Льюис. Они объединились со сценаристом Джеком Торном, чтобы рассказать страшную историю о мальчике, которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что мы еще вспомним о «Переходном возрасте» в конце года, — если не в контексте премий, то в рамках итоговых сериальных топов в прессе.

Ранним утром полиция врывается в дом 13-летнего Джейми Миллера (Оуэн Купер), кладет всю семью — отца, мать и сестру (Стивен Грэм, Кристина Тремарко и Амели Пис) — лицом в пол и арестовывает подростка по подозрению в убийстве его одноклассницы Кейти. Девочку жестоко зарезали накануне вечером. В течение следующего часа Джейми доставят в участок, оформят, накормят завтраком и допросят с пристрастием. После этого жизнь Миллеров уже не будет прежней.

Вместе с ними через все перечисленное пройдем и мы: каждый из четырех эпизодов «Переходного возраста» снят единым длинным планом, непрерывным дублем, так что судьба героев разворачивается на глазах зрителя в реальном времени. Тот же метод актер Стивен Грэм и режиссер Филип Барантини, которые почти четверть века назад играли вместе в сериале Стивена Спилберга и Тома Хэнкса «Братья по оружию», применяли в предыдущей совместной работе — напряженной драме «Точка кипения» об одном катастрофическом вечере в элитном лондонском ресторане (пару лет назад эта картина была продолжена таким же мини-сериалом из четырех эпизодов).

close Кадр из сериала «Переходный возраст» (2025) Made Up Productions

«Переходный возраст» тоже в каком-то смысле пытается нащупать точку кипения, роковой переломный момент. Большой ставки на детективную интригу — как было, например, в другом отличном сериале про обвинение малолетки в убийстве, «Защищая Джейкоба» — шоу не делает. Вместо этого оно предпочитает всматриваться в окружающую среду и задаваться жутковатыми вопросами. Где недоглядели? Кто упустил? Можно ли было избежать трагедии? Кто виноват? Эндрю Тейт? Школа? Родители? Издевательские эмодзи в комментариях?

Идея «Переходного возраста» возникла у Стивена Грэма, который выступил создателем и сценаристом шоу вместе с Джеком Торном, человеком обширнейшего послужного списка (от «Молокососов», «Отбросов» и «Бесстыдников» до «Темных начал» и предстоящего блокбастера «Трон: Арес»). Произошло это после чтения новостей: случаи подобных нападений мальчиков на девочек с ножом настолько нередки, что волосы встают дыбом. Конкретных ответов, почему так происходит, Грэм, Торн и Барантини, естественно, не находят, но тот мир, что они выстраивают в кадре вместе с оператором «Точки кипения» Мэттью Льюисом, будто бы и не оставляет особой надежды на что-то иное.

close Кадр из сериала «Переходный возраст» (2025) Made Up Productions

Этот мир пронизан нормализованным насилием. В интернете за каждым вторым поворотом ждет канализационный люк ультраправого пайплайна. Полицейские со скучающим видом жуют яблоки и обсуждают изжогу, а парой минут позднее столь же буднично выносят дверь в дом обычных людей. Учителя в школе беспрерывно орут на своих учеников — примерно так же, как десять, двадцать и сто лет назад, только теперь в декорациях пестрой прогрессивной символики, которая почти издевательски украшает стены. Насилие прячется за формальностями, процедурами и протоколами, а потом выплескивается множественными ножевыми на грязной парковке.

В таких условиях более-менее нормальная домашняя среда перестает быть решающим, перевешивающим фактором. Джейми повезло с папой, по традиционно занижаемым в отношении мужчин меркам он даже хороший. Может, конечно, вспылить, с кем не бывает, но руки на жену и детей никогда не поднимал — и по-настоящему их любит. Мама — такая же хорошая. Такая же хорошая сестра. Их любви оказывается недостаточно.

close Кадр из сериала «Переходный возраст» (2025) Made Up Productions

Вот же стыдоба — взрослая тетка пугается 13-летки, язвит герой Купера в третьей серии, которая посвящена его беседе с психологиней (Эрин Доэрти). Но пугает не столько он сам, сколько то, что он уже такой в свои годы. Как мальчик 13 лет от роду может быть инцелом, задается вопросом следователь (Эшли Уолтерс) по делу Кейти. А как в 13 можно быть мизогином, спрашивает зритель. Как-то можно — причем, по всей видимости, без особого труда.

Сценарная работа Торна и Грэма делает «Переходный возраст» по-настоящему сильным произведением. Все остальное делает его выдающимся. От режиссерско-операторских ухищрений Барантини и Льюиса регулярно перехватывает дух: сериал поставлен и снят настолько круто, что иногда это обстоятельство даже мешает его смотреть, внимание переключается с «чего» на «как», в паре случаев возникает риск посеять на полу челюсть (как, например, в финале второго эпизода, когда к делу подключается дрон).

close Кадр из сериала «Переходный возраст» (2025) Made Up Productions

Не менее ударная обстановка закрепилась и на актерском фронте: главная звезда тут формально Грэм, но в итоге весь сериал крадет дебютант Оуэн Купер , который был утвержден в проект по итогам всеанглийского кастинга и превзошел, кажется, все ожидания — за демонстрацию сумасшедшего диапазона в бенефисной третьей серии он заслуживает россыпь наград в ближайшем сезоне (следом его можно будет увидеть в образе молодого Хитклиффа в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте, которую готовит Эмиральд Феннел).

Сенсации уровня «Олененка» из «Переходного возраста», кажется, не выйдет, но он уже получает куда больше внимания, чем, наверное, мог бы. Пожалуй, сойдет за повод для радости. Вне всяких сомнений, в конце года о сериале вспомнят если не на премиях, то уж точно на страницах изданий, которые займутся подведением соответствующих итогов. Все же это большая редкость — драма, неумолимая, как само время, которое она так виртуозно фиксирует.

close Кадр из сериала «Переходный возраст» (2025) Made Up Productions

Оригинальное название: Adolescence

Дата выхода: 13 марта 2025 года

Продолжительность: 4 серии по 51–65 минут

Создатели: Джек Торн и Стивен Грэм

Режиссер: Филип Барантини

В ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Эрин Доэрти, Фэй Марсей, Кристина Тремарко, Марк Стэнли, Джо Хартли, Амели Пис