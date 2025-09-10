Джаз, диета и семья. В чем секрет успеха Ларисы Долиной

У народной артистки РФ Ларисы Долиной — юбилей: ей исполнилось 70 лет. Имя певицы, старт карьеры которой пришелся на начало 70-х, не сходит со страниц газет и журналов. Иногда по хорошим поводам — например, несколько дней назад ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Иногда — по грустным: в прошлом году Лариса Долина лишилась квартиры по вине мошенников (правда, в итоге все же смогла сохранить недвижимость). «Газета.Ru» — о творческой и личной жизни певицы.

Как Лариса Долина стала главной джазовой певицей страны

Будущая звезда советской и российской эстрады Лариса Кудельман родилась 10 сентября 1955 года в Баку, где ее родители — Александр Маркусович Кудельман и Галина Израилевна Долина — оказались во время Великой Отечественной войны. Когда ей было три года, семья вернулась в родную Одессу. В шесть лет будущая артистка поступила в музыкальную школу, где училась по классу виолончели, а впервые вышла на сцену в 12. Как рассказывала певица в одном из интервью, ее первое выступление состоялось в пионерском лагере «Юный романтик».

«Тогда наш музыкальный руководитель Ильюшин Байрон привез в лагерь свой вокально-инструментальный ансамбль «Магелланы» и захотел, чтобы я спела с ним», — вспоминала Лариса Долина. По словам певицы, после успешного выступления ей предложили петь с ансамблем «на танцах». Следующим этапом ее карьеры стала работа в ресторане — с другим коллективом.

Семья Ларисы Долиной была против такой карьеры, однако ее преподавательнице по виолончели удалось переубедить родителей. Так с одесскими музыкантами Лариса Долина начала петь джаз. Поначалу даже без специального образования. «А джазу вообще невозможно научиться ни в одном вузе, ни в одной консерватории. Если ты не родился с чувством свинга, ты не сможешь ни играть, ни петь джаз. Мне повезло — я с этим родилась. У меня диапазон около трех октав. Не всякая певица просто вытянет по тесситуре. Я не знаю, откуда это. Мама не знала, что такое джаз, папа — тем более…» — объясняла певица.

Общеобразовательную школу Лариса Долина закончила экстерном. В 1971 году — в 16 лет — она пела в ансамбле «Мы одесситы». Потом были «Государственный эстрадный оркестр Армении» под руководством Константина Орбеляна и «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана», которым управлял Полад Бюльбюль оглы.

Певица Лариса Долина во время выступления, 1983 год Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В 1978-м, когда Лариса Долина получила вторую премию и звание лауреата на 11-м Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни в Сочи, ее пригласили в оркестр «Современник» под руководством Анатолия Кролла — известного джазового дирижера и пианиста. С ним Долина объездила весь Советский Союз с программой «Антология джазового вокала». Один из номеров в исполнении певицы позже появится в фильме «Мы из джаза», который отчасти показывал отношение тогдашних властей к этому стилю. Как и герои картины, авторы программы представляли джаз как «музыку угнетенных негров».

Голос Ларисы Долиной с конца 70-х звучал с экранов: она поет в «Обыкновенном чуде», «31 июня», «Чародеях», «Зимнем вечере в Гаграх», «Человеке с бульвара Капуцинов». А в фильме «Мы из джаза» 1983 года Лариса Долина появляется в роли кубинской джазовой певицы Клементины Фернандес. Кстати, снималась она будучи, беременной, более того — лежала на сохранении. В роддом и из роддома ее возил режиссер картины Карен Шахназаров.

Без образования она не осталась: в 1984 году Лариса Долина окончила эстрадное отделение Гнесинского училища в Москве, в 1987-м — эстрадный факультет по классу вокала Гнесинского института. Вскоре начался новый, эстрадный период ее творчества.

Певица Лариса Долина во время выступления, 1982 год Юрий Сомов/РИА Новости

Как Лариса Долина стала народной артисткой

Настоящий успех Ларисе Долиной принесли эстрадные песни — на стихи Виктора Резникова, Юрия Саульского, Михаила Танича. Именно благодаря последнему в 1996 году у нее появился настоящий хит — «Погода в доме», которую Лариса Долина позже назовет своим «счастливым билетом».

Певица Лариса Долина, 1994 год Виталий Арутюнов/РИА Новости

«Эта песня дала мне возможность заниматься сегодня тем, что я хочу, тем, чем я занимаюсь сегодня, то есть петь джаз. Подумайте, ведь невозможно представить трехнедельный тур с джазовой программой во времена кризиса! А с «Погодой» были аншлаги и переаншлаги. Этой песне уже больше 15 лет, но ее до сих пор продолжают требовать в конце каждого концерта», — говорила она в интервью 2012 года. В 1998 году она стала Народной артисткой РФ.

В 2010-х Лариса Долина стала признаваться, что устала от эстрадных концертных программ. В интервью РИА Новости она рассказывала, что гастроли поставлены на паузу: певицу затянула работа в мюзикле Максима Дунаевского «Любовь и шпионаж», где она исполнила сразу две роли — Маты Хари и звезды немого кино Клод Франс. Ее партнером по сцене был Дмитрий Харатьян. Певица говорила, что «после этого выходить на сцену и просто петь песенки как-то уже неинтересно».

И правда, с 2010 года у нее вышло только три студийных альбома — «Route 55» (2010), «LARISA» (2012) и «Снимем маски, господа» (2015).

Это не значит, что Лариса Долина сидит без дела: она продолжает гастролировать, участвовать в джазовых фестивалях, выступать с концертами. С 2020 года в Театре на Таганке идет мюзикл «Суини Тодд», написанный Максимом Дунаевским специально для Долиной. Она регулярно снимается в телешоу (среди них «Маска», «Три аккорда», «Аватар»). А в 2023 году Лариса Долина выступила вместе с внучкой Сашей во втором сезоне шоу «Две звезды. Отцы и дети» — дуэт получил специальный приз жюри. «Она азартный до ужаса человек. Ей это все интересно!» — объясняла дочь Ларисы Долиной Ангелина в интервью изданию «7 дней».

Певцы Сергей Пенкин и Лариса Долина на концерте в Москве, 1993 год Владимир Вяткин/РИА Новости

А еще у Ларисы Долиной серьезная должность — она заведует кафедрой эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры. Кроме того, в мае 2022 года она основала собственную Музыкальную академию Ларисы Долиной, где обучают и продюсируют талантливых вокалистов в возрасте от 16 до 35 лет.

Как изменилась внешность Ларисы Долиной

В 2021 году Лариса Долина предстала перед публикой в новом имидже. Точнее, в новом весе — она скинула 23 килограмма. «Это случилось ровно год назад. На сегодняшний день — минус 23 килограмма! Женщине следует себя любить, прежде чем полюбит ее кто-то другой. Я себя ненавидела!»— признавалась артистка изданию «7 дней».

Певицы Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Лариса Долина и Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве, 2021 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Она объясняла, что пользуется методом интервального голодания — после 15:00 «закрывает рот» и в течение 19 часов не ест. «Когда происходит внешнее изменение, человек меняется и внутренне. Я начала больше улыбаться с тех пор, как понравилась самой себе. Влезла в свой старый гардероб, причем сейчас у меня размер XS, такого не было никогда!» — говорила Долина.

Недавно в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Долина подробнее рассказала о своем режиме питания. Оказалось, что есть она перестает уже после 14:00, каждое утро выпивает теплую воду с лимоном, а если после вечерних выступлений позволяет себе ломтик бородинского хлеба с сыром, то утром отказывается от завтрака. Продукты Долина исключает из меню на основе анализа крови на 120 компонентов, который сдает каждый год. Сейчас ей нельзя молочные и кисломолочные продукты, морепродукты, арбуз, дыню, яблоки, бананы, помидоры, мед. Звучит как очень строгая диета, но певицу все устраивает. «Я в порядке абсолютном. Это уже образ жизни, никакая ни диета!» — сказала она. Вес ее сейчас составляет около 56,5 кг.

Личная жизнь Ларисы Долиной

Сегодня семья Ларисы Долиной — это дочь Ангелина Долина (Миончинская) и внучка Саша. По признанию певицы, она старается дать им как можно больше тепла, ведь самой ей в детстве материнской ласки недоставало. «Я считаю, что отношения мамы с дочерью должны быть доверительными, а не хлыст. А у меня был только хлыст с мамой моей в отношениях, никогда пряника не было», — признавалась Лариса Долина в одном из интервью. Отсутствие доверительных отношений с матерью компенсировалось любовью отца. «Папа у меня был добрейшей души человек, и у меня с ним были теплейшие сердечные отношения. Вот он знал обо мне все всегда, мама никогда ничего, потому что я даже двух слов сказать не могла, сразу начинался крик, что бы ни было. Папа всегда меня выслушивал и был всегда на моей стороне», — рассказывала она.

Певица Лариса Долина выступает в эстрадном шоу конкурса «Мисс Москва», 1994 год Олег Власов/ТАСС

Лариса Долина трижды была замужем. Первым мужем был джазовый музыкант Анатолий Миончинский (он являлся вторым режиссером оркестра «Современник», где выступала певица). В этом браке в мае 1983 года родилась Ангелина. Сейчас она с отцом не общается — Лариса Долина объясняет это тем, что ее первый муж страдает алкогольной зависимостью.

С 1987-го по 1998 год Лариса Долина была замужем за бас-гитаристом Виктором Митязовым. Ее третьим мужем стал музыкант и продюсер Илья Спицын: они поженились в 1998 году, а в 2020-м Долина подтвердила слухи о разводе после 20 лет брака.

Певица Лариса Долина с внучкой Сашей, 2023 год Владимир Астапкович/РИА Новости

После развода Лариса Долина съехалась с дочерью Линой и внучкой Сашей. По собственному признанию, отношения с дочерью стали у нее особенно доверительными после рождения Саши в 2011 году: сейчас Лина, юрист по образованию, — занимается административными делами матери, а та старается компенсировать годы, когда дочь жила с бабушкой и дедушкой в Одессе, пока она усердно работала. «У родителей был домашний телефон, так что я набирала им по три-четыре раза в день. Как только случался выходной, брала билет и летела в Одессу к ребенку. Хотя до сих пор не унялось чувство вины, я знаю, что тогда никак не могла поступить по-другому», — рассказывала Долина «7 дням».

Певица Лариса Долина демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале «Манеж», 2024 год Григорий Сысоев/РИА Новости

Свое 70-летие Лариса Долина отмечает юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Программа называется — «В кругу друзей». Рассказывая kp.ru о планах на этот вечер, Лариса Долина говорила: «Там действительно будет звездопад. Будет много премьер». И добавляла, что сменит много костюмов.