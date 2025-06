Подростковый алкоголизм и издевательства критиков: что пережила Лана Дель Рей

Детство и юность Ланы Дель Рей: алкоголизм, интернат, клубы Бруклина

Настоящее имя Ланы Дель Рей — Элизабет Улридж Грант. Она родилась 21 июня 1985 года на Манхэттене в Нью-Йорке: ее отец Роберт был копирайтером в рекламном агентстве, а мать работала там же менеджером по работе с клиентами. Год спустя семья переехала в небольшой городок Лейк-Плесид в штате Нью-Йорк, у будущей звезды альтернативной поп-сцены родились младшая сестра и брат.

close Лана Дель Рей в старших классах школы

Элизабет росла в католической семье: она училась в религиозной школе и пела в церковном хоре. Однако в возрасте 14-15 лет случилась беда: не справляясь с вызовами подростковой жизни, девушка начала пить. «В то время я очень [много] пила. Я могла пить каждый день. Я могла пить в одиночестве. Я думала, что это само по себе дико круто», — рассказывала Лана Дель Рей в интервью GQ в 2012 году. Она признавалась, что этот период стал худшим в ее жизни. «Поначалу тебе кажется, что все в порядке — и у тебя просто есть такая вот темная сторона, и это будоражит. А потом ты понимаешь, что темная сторона побеждает каждый раз, когда ты решаешь ей поддаться», — объясняла певица.

Чтобы победить зависимость, родители отправили дочь в религиозный протестантский интернат в Коннектикуте, однако там она не задержалась. Ей пришлось лечиться в реабилитационном центре. С 2003 года она вообще не пьет.

Год будущая Лана Дель Рей прожила на Лонг-Айленде с тетей и дядей, который научил ее играть на гитаре. Решив, что она может «написать миллионы песен на этих шести аккордах», Элизабет Грант начала выступать со своими композициями в ночных клубах.

В 18 лет она переехала в Нью-Йорк, выступала в андерграундных клубах и даже обзавелась своим кругом поклонников. А в 2004 году поступила в Фордэмский университет в Бронксе, где изучала философию — точнее, метафизику.

Откуда у Ланы Дель Рей такой псевдоним

Еще в университете Элизабет Грант записала акустический альбом Sirens — под псевдонимом Мэй Джейлер. Его слили в интернет, когда певица уже прославилась под своим нынешним именем. После первого же публичного выступления — на конкурсе авторов песен в Вильямсбурге — ее заметил представитель независимой студии 5 Points Records, и в следующем году певица представила свою демо-запись, получив контракт на $10 тыс. Эти деньги она использовала, чтобы переехать жить в трейлер в Нью-Джерси и нанять настоящего продюсера, Дэвида Кане. В 2008 году с его помощью она выпустила три сингла под именем Лиззи Грант.

close Лана Дель рей в образе Мэрилин Монро Lana Del Rey/YouTube

Параллельно с учебой в университете начинающая певица также занялась общественной работой. Она много колесила по стране, пытаясь помочь бездомным и наркозависимым людям. Часто бывала в Майами — именно там придумала себе новое имя. «В то время я часто ездила в Майами, много говорила там на испанском со своими друзьями с Кубы — [имя] Лана Дель Рей напоминало нам о роскоши побережья. Оно звучало восхитительно на кончике языка», — рассказывала она Vogue в 2011 году. Вдохновлен псевдоним был именем звезды Золотого века Голливуда Ланы Тернер и модели машины Ford Sedan Del Rey, которую производили в Бразилии в 80-е.

Первый альбом Ланы Дель Рей — Lana Del Ray — вышел в 2010 году. Продвижением пластинки занимался отец певицы. Альбом выложили на ITunes, но ненадолго. Певица выкупила права на него у 5 Points Records. Разойтись со студией, которая, по мнению певицы, ничего не делала, Лане Дель Рей помогли ее новые менеджеры Бен Моусон и Эд Миллетт. На несколько лет певица переехала с ними в Лондон.

Как прославилась Лана Дель Рей

В 2011 году Лана Дель Рей выложила на YouTube два самодельных клипа на песни Video Games и Blue Jeans, в которых архивные видеосъемки чередовались с кадрами, где певица поет в веб-камеру. Ролики быстро завирусились в интернете, после чего исполнительница подписала контракт со студией на запись сингла Video Games. Позже она рассказывала, что не стремилась добиться славы и просто опубликовала клипы на песни, которые нравились ей больше всего.

В том же 2011 году Лана Дель Рей заключила договор с крупными компаниями Interscope Records и Polydor на запись второго акустического альбома — Born To Die вышел в январе 2012 года. Он занял пятое место по числу продаж в мире, вышел на первые места по популярности в Австралии, Франции и Германии и продержался 500 недель в чарте Billboard 200.

close Певица Лана Дель Рей на благотворительном балу Met Gala, Нью-Йорк, 6 мая 2024 года Andrew Kelly/Reuters

Это не значит, что успех был безоговорочным: несмотря на популярность у слушателей, Лана Дель Рей подвергалась серьезной критике у профессионалов шоу-бизнеса. Ее называли фальшивой, говорили, что она не умеет петь и использует маркетинговые тактики, чтобы привлечь любителей инди-музыки. Когда в январе 2012 года Лана Дель Рей появилась в качестве музыкального гостя в передаче Saturday Night Live, ее скромное, неуверенное выступление раскритиковали самым жестким образом. «Смотреть на эту «певицу» в SNL — все равно что смотреть на двенадцатилетку, которая в своей спальне делает вид, будто поет и танцует», — написала в Twitter актриса Джульетт Льюис.

Критиковали и внешность Ланы Дель Рей — высказывались предположения, что она сделала пластическую операцию, увеличив губы. Сама она это отрицала.

А вот пресса начинающую певицу защищала. Например, The Guardian писала, что она пока что формирует свой сценический образ, вдохновляясь американской эстетикой, и совершает переход от скромной Лиззи Грант к роскошной звезде поп-сцены Лане Дель Рей.

Вопреки критике, именно журнал GQ назвал Лану Дель Рей в 2012-м женщиной года. Для обложки спецномера издания она снялась обнаженной. В том же году Лана появилась на обложках Vogue, Billboard, New Musical Express, Interview (для которого снялась впервые еще в конце 2011-го).

Альбомы и награды Ланы Дель Рей

С 2010 года Лана Дель Рей записала десять альбомов. Уже вышли Lana Del Ray (2010), Born To Die (2012), Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015), Lust For Life (2017), Norman F...g Rockwell! (2019), Chemtrails over the Country Club (2021), Blue Banisters (2021) и Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd (2023). Релиз десятого альбома намечен на 2025 год.

close Певицы Лана Дель Рей и Тейлор Свифт на красной дорожке 66-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 4 февраля 2024 года Mario Anzuoni/Reuters

Лана Дель Рей ни разу не получала самую престижную музыкальную награду мира «Грэмми». Хотя и номинировалась не раз — в 2014-м, 2016-м, 2018-м, 2020-м и 2024 годах. А вот одна награда MTV Video Music Awards у нее есть, она получила ее в 2023 году за песню Candy Necklace, записанную вместе с музыкантом Джоном Батистом. Кроме того, в 2020 году альбом Norman F...g Rockwell! принес ей премию NME Awards. В 2015-м она также была номинирована на «Золотой глобус» за песню Big Eyes к одноименному фильму Тима Бертона.

Как Лана Дель Рей вышла замуж

Певица много лет встречалась с музыкантами и людьми других творческих профессий. Среди ее бойфрендов были шотландский певец и композитор Барри Джеймс О'Нил, итальянский режиссер и фотограф Франческо Карроццини, звезда реалити-шоу Шон Ларкин (по профессии, правда, полицейский), музыкант Клейтон Джонсон. Последним стал музыкант Эван Уиникер, с которым певица встречалась в 2022-2023 годах. Пресса даже объявляла об их помолвке, однако в интервью Harper's Bazaar, которое она давала в своем скромном доме в Малибу, певица заявила, что свободна и не влюблена.

В ответ на вопрос, хотела бы она влюбиться, Лана Дель Рей сказала: «В последние пять месяцев моего пути сюда мне это в голову не приходило. Но дайте мне неделю. Я уверена, что моя судьба ко мне в какой-то момент придет. Да. Интересно будет, если этого не произойдет».

В сентябре 2024 года Лана Дель Рей вышла замуж за Джереми Дюфрена, гида по болотистым протокам Миссисипи в Луизиане, где водятся аллигаторы. Свадьба прошла в заливе, где работает компания Дюфрена Airboat Tours by Arthur.

С Дюфреном она познакомилась в 2019 году, когда приняла участие в его туре. Тогда он опубликовал в соцсетях пост, в котором отметил Лану Дель Рей: «Никогда не знаешь, кто попадет в твой тур, но это всегда приятно».

В 2024-м певица вновь отправилась в поездку по заливу.

close lanadelrey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Официально в качестве пары Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен вышли на публику в начале сентября 2024-го — в тот день они были вдвоем на свадьбе модели Карен Элсон. Через несколько недель они стали мужем и женой.

Сейчас Лана Дель Рей живет вместе с мужем в его доме в Луизиане, который он построил своими руками.