«Молодая и красивая». Лане Дель Рей — 40

Элизабет Вулридж Грант, более известная как Лана Дель Рей, отмечает 40-летие. Широкую известность певица получила после выхода в 2011 году сингла «Video Games», который сразу выделил ее среди других поп-исполнителей благодаря атмосферному звучанию и чувственному вокалу. Любительский клип на эту песню изначально был опубликован на YouTube и завирусился.

В 2012 году вышел альбом певицы «Born to Die», в который в числе прочих вошли такие хиты как «National Anthem» и «Summertime Sadness». Сборник стал платиновым, только в США было продано более 1 млн экземпляров. А в начале декабря того же года исполнительница записала песню «Young and Beautiful» (англ. «Молодая и красивая»), которая вошла в саундтрек к фильму «Великий Гэтсби» и после его премьеры неделю держалась на 1-м месте в чарте iTunes. Среди других известных песен Дель Рей — «The Greatest», «West Coast», «High by the Beach», «Blue Jeans» и т. д.

Журнал Variety назвал певицу «одним из самых влиятельных авторов-исполнителей XXI века». Музыкальный стиль Дель Рей трудно отнести к одному жанру: он включает в себя барокко-поп, дрим-поп, инди и элементы хип-хопа. Ее тексты — это личные, часто мрачные размышления о зависимости, одиночестве и любви. Именно уязвимость в творчестве Дель Рей сделала его близким миллионам людей.

«Чем дальше идешь, тем сильнее сужается путь — поэтому я расширяю его, чтобы оставаться так же воодушевленной, как и в начале. Я работаю над этим каждый день», – заявила певица, когда ей вручали награду на Songwriter Icon Award.

В сентябре 2024 года Дель Рей вышла замуж за охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена и стала мачехой троих детей.