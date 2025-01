«Носферату», «Плохая девочка», «Соник 3 в кино», «Мегалополис» и еще 11 фильмов января

Примечание. Эта статья (преимущественно) посвящена фильмам, выходящим 9 января 2025 года и позднее. О кинопремьерах новогодних каникул мы рассказывали здесь.

«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Фрэнсис Форд Коппола

Где и когда смотреть: в кино — с 2 января

Научно-фантастический эпик Фрэнсиса Форда Копполы, над которым автор «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» работал несколько десятилетий. В центре сюжета — гениальный архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), мечтающий превратить находящийся в упадке мегаполис Нью-Рим в утопический город будущего. Его противником в этом вопросе становится действующий мэр Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито). Ситуация обостряется, когда возлюбленной и музой Каталины становится цицероновская дочь Юлия (Натали Эммануэль).

Российская версия фильма сокращена примерно на 15 секунд.

close Кадр из фильма «Мегалополис» (2024) Lionsgate Films

Рецензия «Газеты.Ru». Фрэнсис Форд Коппола снимал и великие фильмы, и ужасные. «Мегалополис» относят к обеим категориям, а правда состоит в том, что картина существует вне сколько-нибудь понятных рамок, — это кино за гранью добра и зла. Термин «долгострой», употребляемый в отношении выходцев из длительного производственного ада, новой ленте Копполы как нельзя к лицу — не зря ее главным героем выступает архитектор с прекрасной мечтой. И так практически со всеми аспектами «Мегалополиса», чья безумная гравитация будто бы вынуждает внешние обстоятельства работать в продолжение художественного высказывания: не найдя необходимого финансирования, Коппола продал часть винодельческого бизнеса и потратил на фильм порядка $120 млн собственных средств — а тот, разумеется, с оглушительным треском провалился в прокате. Это дико странная лента, в которой все совершенно нелепым и магическим образом складывается в исполинское полотно, пленящюее и пьянящее не хуже того же вина. «Мегалополис» выглядит, будто экранизация мема «Гипотетический мир», но его наивная вера в лучшее завтра для наших детей (в здешнем случае — правнуков) оказывается столь заразительной, что и возразить нечем. Да и не слишком это уместно: картина посвящена жене режиссера, документалистке Элинор Копполе, которая скончалась в апреле прошлого года — за месяц до премьеры «Мегалополиса» в Каннах.

«Носферату» («Nosferatu»), реж. Роберт Эггерс

Где и когда смотреть: в кино — с 11 января*

Готический хоррор Роберта Эггерса («Ведьма», «Маяк»), переосмысляющий классику немецкого экспрессионизма — ленту Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса», неофициальную экранизацию «Дракулы» Брэма Стокера. В актерский состав ленты вошли Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин и Уиллем Дефо.

close Кадр из фильма «Носферату» (2024) Universal Pictures

«Плохая девочка» («Babygirl»), реж. Халина Рейн

Где и когда смотреть: в кино — с 16 января

Эротический триллер про успешную бизнес-леди (Николь Кидман), которая заводит своеобразные отношения с юным стажером из своей компании (Харрис Дикинсон), что ставит под угрозу ее карьеру и брак с обаятельным театральным режиссером (Антонио Бандерас). Постановщицей «Плохой девочки» выступила датчанка Халина Рейн, снявшая комедийный хоррор «Тела, тела, тела».

close Кадр из фильма «Плохая девочка» (2024) A24

Рецензия «Газеты.Ru». Спустя 25 лет после выхода триллера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» Николь Кидман наконец выпал шанс отыграться. Ответ получился достойный, пускай и с небольшими оговорками. Во-первых, здесь все главным образом строится на откровенно фантастическом допущении, что Антонио Бандерас — совсем никудышный любовник. Во-вторых, эротический воркплейс-триллер «Все средства хороши», который мы включали в свой список лучших фильмов 2023 года, несколько изящнее и убедительнее выступал на той же примерно территории флюидного (дис)баланса власти. В-третьих, местный подчеркнуто пошловатый саундтрек обогащен вещами вроде «Never Tear Us Apart» группы INXS, а вот вместо очевидной песни Игги Попа «I Wanna Be Your Dog», суммирующей почти весь сюжет (героиня Кидман изначально соблазняется тем, как персонаж Дикинсона усмиряет на улице чью-то буйную собаку), зияет внушительная дыра. Впрочем, сходить на «Плохую девочку» стоит хотя бы из сочувствия идеалам квадроберства.

«Соник 3 в кино» («Sonic the Hedgehog 3»), реж. Джефф Фаулер

Где и когда смотреть: в кино — с 16 января*

Третья часть кинофраншизы по мотивам серии видеоигр о приключениях сверхбыстрого синего ежика Соника (голос Бена Шварца). По сюжету он объединяется с лисом Тейлзом (голос Коллин О'Шонесси) и ехидной Наклзом (голос Идриса Эльбы), чтобы дать отпор ежу Шэдоу (голос Киану Ривза) и злым ученым Айво и Джеральду Роботникам (оба — Джим Керри).

close Кадр из фильма «Соник 3 в кино» (2024) Paramount Pictures

«Присутствие» («Presence»), реж. Стивен Содерберг

Где и когда смотреть: в кино — с 23 января

Хоррор автора фильмов о друзьях Оушена и триллера «Заражение» Стивена Содерберга, снятый от лица злой сущности, чье присутствие начинает ощущать обычная семья с двумя детьми после переезда в новый дом. В актерский состав ленты вошли Люси Лью, Джулия Фокс и Крис Салливан.

close Кадр из фильма «Присутствие» (2024) ADS Service

«Что случилось осенью» («Quand vient l'automne»), реж. Франсуа Озон

Где и когда смотреть: в кино — с 23 января

Драма автора «Бассейна» и «8 женщин» Франсуа Озона. Место действия — бургундская деревенька, где тихо живут две пенсионерки: Мишель (Элен Венсан) и Мари-Клод (Жозиан Баласко). Мишель собирается провести лето со своим внуком, однако эти планы нарушаются, когда Мари-Клод случайно угощает подругу ядовитыми грибами. Наступившее в результате одиночество Мишель скрашивает сын Мари-Клод, который освобождается из тюрьмы.

close Кадр из фильма «Что случилось осенью» (2024) Mandarin Cinema

«Ночь в зоопарке» («Night of the Zoopocalypse»), реж. Рикардо Кертис и Родриго Перес-Кастро

Где и когда смотреть: в кино — с 23 января

Анимационная хоррор-комедия, снятая по мотивам идеи создателя «Восставшего из ада» Клайва Баркера. По сюжету группа животных из зоопарка пытается выжить после того, как принесенный метеоритом вирус превращает некоторых их соседей в зомби-мутантов.

close Кадр из мультфильма «Ночь в зоопарке» (2024) Canal+

«Звездный путь: Секция 31» («Star Trek: Section 31»), реж. Олатунде Осунсанми

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 24 января

Спин-офф сериала «Звездный путь: Дискавери», посвященный приключениям императрицы Филиппы Джорджиу (Мишель Йео), которая присоединяется к Секции 31 — тайному подразделению Звездного флота, защищающему Объединенную федерацию планет.

close Кадр из фильма «Звездный путь: Секция 31» (2024) CBS

«Агния», реж. Павла Стратулат

Где и когда смотреть: в кино — с 30 января

Лучший сценарий и женская роль фестиваля «Маяк»-2024. Полусказочная драма о своенравной печнице с Крайнего Севера, которая соглашается изготовить печь для главы местной администрации. В главных ролях — Евгения Громова и Сергей Гилев. Подробнее о фильме «Газета.Ru» писала с полей смотра «Зимний».

close Кадр из фильма «Агния» (2024) Пресс-служба фильма «Агния»

«Снег в моем дворе», реж. Бакур Бакурадзе

Где и когда смотреть: в кино — с 30 января

Лучший российский фильм 2024 года по итогам опроса журнала «Искусство кино». В центре сюжета — воссоединение друзей детства, которые находят друг друга в соцсети после 30 лет порознь.

close Кадр из фильма «Снег в моем дворе» (2024) Lemon Films Studio

«Разбитые сердца» («L'amour ouf»), реж. Жиль Леллуш

Где и когда смотреть: в кино — с 30 января

Романтическая драма из основного конкурса последнего Каннского фестиваля. Картина рассказывает историю любви девушки из зажиточной семьи и парня, чья семья принадлежит к рабочему классу. Их роман оказывается обречен после того, как молодой человек становится на путь криминала и на 12 лет попадает в тюрьму. Главных героев «Разбитых сердец» сыграли Франсуа Сивиль («Три мушкетера») и звезда «Жизни Адель» Адель Экзаркопулос.

close Кадр из фильма «Разбитые сердца» (2024) Chi-Fou-Mi Productions

«Самый ценный груз» («La plus précieuse des marchandises»), реж. Мишель Хазанавичус

Где и когда смотреть: в кино — с 30 января

Еще одна картина из Канн-2024 — анимационная драма режиссера «Артиста» Мишеля Хазанавичуса по мотивам одноименного романа Жан-Клода Грумберга о еврейской девочке, которую отец сбрасывает с поезда, идущего в Аушвиц, после чего ее подбирает польский лесоруб.

close Кадр из мультфильма «Самый ценный груз» (2024) StudioCanal

«Вы сердечно приглашены» («You're Cordially Invited»), реж. Николас Столлер

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 30 января

Комедия Николаса Столлера («Побег из Вегаса», «Немножко женаты»), в которой невеста (Джеральдин Висванатан) и ее отец (Уилл Феррелл) обнаруживают, что их свадебную площадку одновременно с ними забронировала другая невеста (Мередит Хагнер) и ее сестра (Риз Уизерспун), занимающаяся организацией торжества.

close Кадр из фильма «Вы сердечно приглашены» (2025) Amazon Studios

«Что скрывает Ирен?» («Irena's Vow»), реж. Луиз Аршамбо

Где и когда смотреть: в кино — с 30 января

Военная драма про польскую медсестру Ирену Гут-Апдайк (звезда «Шершней» и «Воровки книг» Софи Нелисс) — во время Холокоста она укрывала евреев в подвале дома нацистского офицера (Дугрей Скотт), в котором была вынуждена работать экономкой.

close Кадр из фильма «Что скрывает Ирен?» (2023) Darius Films Inc.

«Микки Монстр» («ScreamBoat»), реж. Стивен Ламорт

Где и когда смотреть: в кино — с 30 января

Слэшер про группу нью-йоркцев, которых преследует кровожадная разновидность Микки Мауса, — картина была анонсирована на следующий день после того, как оригинальная версия персонажа из мультфильма 1928 года «Пароходик Вилли» стала общественным достоянием. Злую мышь на экране воплотил Дэвид Ховард Торнтон, известный по роли клоуна Арта в хоррор-франшизе «Ужасающий».

close Кадр из фильма «Микки Монстр» (2025) Kali Pictures

* Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».