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На территории Липецка объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС: угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и муниципального округа
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Inna Varenytsia/Reuters

В Липецке и Липецком муниципальном округе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Липецка и Липецкого МО», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что жители Липецка услышали до 20 громких взрывов.

Очевидцы рассказали, что в небе над городом было слышно от 15 до 20 сильных взрывов. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Также слышны звуки пролетающих БПЛА.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе работают ПВО и средства подавления.

Губернатор региона призвал граждан оставайтесь в безопасном месте до отбоя тревоги. До этого в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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