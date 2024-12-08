Это на Новый год. 5 российских фильмов с фестиваля «Зимний», на которые стоит обратить внимание На кинофестивале «Зимний» победил фильм «Операция «Холодно»

В Москве завершился 3-й фестиваль авторского кино «Зимний». Главный приз достался комедии «Операция «Холодно», ее же наградили за лучшую режиссуру (Данил Иванов) и мужскую роль (Антон Кузнецов) . Другим триумфатором стала драма Виктории Мокеровой «Чувства»: в ней отметили сценарий и женскую роль (Ёла Санько) . Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о пяти личных фаворитах из программы смотра.

«Агния», реж. Павла Стратулат (программа «Московские премьеры»)

close Кадр из фильма «Агния» (2024) Пресс-служба фильма «Агния»

Где и когда смотреть: в кино — с 30 января 2025 года

Потомственная печница Агния (Евгения Громова), сама настаивающая на маскулятиве «печник», живет на Крайнем Севере в крайне суровых условиях. Дом в аварийном состоянии — не отапливается и оброс сосульками, расселять его не спешат. Сына Макса (Нил Бугаев) толком нечем кормить — разве что невкусной рыбой из проруби. Неожиданным выходом из этой ситуации становится предложение главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев), который готовится к переизбранию, — он захотел поставить у себя дома русскую печь. Игнорируя недовольство соседей, Агния берет заказ и переворачивает с ног на голову жизни домашних Бориса: жены Насти (Александра Виноградова) и дочери Василисы (Александра Бабаскина).

Дебют постановщицы и сценаристки Павлы Стратулат, ранее увезший с фестиваля «Маяк» призы за сценарий и женскую роль, составлен из простых, но эффектных дихотомий. У Агнии пламенное имя и теплая работа — а сердце холодное. В кадре сплошные снег и лед, а за кадром играет танго в духе Gotan Project, музыка по природе своей предельно горячая. На одном участке — исполинский дом с панорамными окнами и крохотная изба с одним окошком. Русский сказочный канон смешивается с «Паразитами» Пон Чжун Хо и «Убийством священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Всю дорогу подтаивающая черная комедия в итоге разливается морем хтони. Как тут говорят, человек человеку рыба. Агния весь фильм себя сторонится: она отвергает феминитив «печница», а девочка Василиса при первой встрече недоверчиво к ней принюхивается и уточняет, точно ли она женщина. В конечном счете место под солнцем (оно выглядывает в последнем эпизоде) выдается героине только после того, как она сужает себя до биологической функции. У кого в этой ситуации в руках власть — вопрос открытый.

close Кадр из фильма «Операция «Холодно» (2024)

Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря 2024 года

Гриша (Игорь Хрипунов), замглавы комитета по охране объектов культурного наследия из Заборска, обещал местным воротилам разрешение на строительство ТЦ прямо на месте старинного дома в центре города. Начальник Виктор Дмитриевич (Борис Каморзин) бумагу подписывать категорически отказывается. Тогда Гриша придумывает хитрую схему: нужно похитить чиновника и самому поставить все печати, будучи исполняющим обязанности. Однако, как водится, все быстро начинает идти не по плану.

Тот факт, что у нас есть «Фарго» дома, конечно, немного греет душу. Пускай курточка у героя Хрипунова не такая стильная, как в сериале у Мартина Фримена, а уставшее лицо полицейской в исполнении Марии Карповой не такое выразительное, как у Фрэнсис Макдорманд в оригинальном фильме братьев Коэн. И пускай на здешнем юморе немудрено поскользнуться (со стороны можно подумать, что за отсутствие шуток про изнасилование у нас штрафуют), от хромающего темпа легко замерзнуть, а скомканным финалом того и гляди поперхнешься, что-то в картине Данила Иванова способно обогреть.

«Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий (программа «Зимний» — детям»)

close Кадр из мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» (2024) Пресс-служба фестиваля «Зимний»

Где и когда смотреть: в кино — с 12 декабря 2024 года

Три кота (точнее, два кота и одна кошечка) Коржик, Компот и Карамелька вместе с родителями и дедушкой отправляются в Северландию, где их бабушка Изольда занимается важнейшей научной деятельностью, — она изобрела способ безопасной разморозки живых организмов, заточенных во льду. Так маленькие герои встречаются с доисторическим котенком и решают помочь ему найти родных. Эти планы нарушает коварный блогер Шок, который мечтает получить премию «Ученый года».

Показ новогоднего спэшла «Трех котов» в рамках столичного кинофестиваля как бы принуждает к синефильским разглагольствованиям — что ж, при большом желании тут не составит труда отыскать мотивы «Нечто» Джона Карпентера, «Парка юрского периода» Стивена Спилберга и «Футурамы» Мэтта Грейнинга. Все это, впрочем, не столь важно: главное достоинство «Зимних каникул» состоит в пропагандировании науки и обличении лженаучных инфлюенсеров (несмотря на рокерский вайб, в образе кэттьюбера Шока не содержится шпильки в адрес Александра Пушного). Поэтому, как в случае с любым хорошим семейным кино, «Три кота» сумеют сообщить что-то важное не только юным зрителям, но и их сопровождающим. Если те, конечно, станут слушать.

«Чувства», реж. Виктория Мокерова (основной конкурс)

close Кадр из фильма «Чувства» (2024) Пресс-служба фестиваля «Зимний»

Где и когда смотреть: неизвестно

Дебют Виктории Мокеровой «Чувства» — слегка читерский полный метр. На самом деле это две склеенные короткометражки, которые объединяет облако тегов: молодость и старость, жизнь и смерть — и любовь. В «Балерине» взрослый сын (Максим Костромыкин) ухаживает за пожилой матерью (Ёла Санько из «Преступления и наказания»), которая в свои 70–80 живет полнее и бодрее своего 40-летнего отпрыска (или за счет него?). А в «Гейше» юная медсестра (сама Мокерова) ухаживает за пожилым переводчиком с японского (театральный режиссер Евгений Марчелли), который надеется перед смертью закончить русскую версию романа Ёсино Гэндзабуро «Как поживаете?» (он играет важную роль в жизни главного героя мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»).

«Балерина» кажется работой несколько сырой и к тому же снята на что-то среднее между айфоном и кипятильником, из-за чего довольно странно смотрится в первом зале кинотеатра «Художественный» (впрочем, на этой неделе там показывали и более страшные вещи). А вот «Гейша» выглядит крайне любопытно — о ней и поговорим. Во-первых, это красиво: новелла часто ударяется в созерцательность японского толка, что превращает ее в подобие «Идеальных дней» Вима Вендерса, только в декорациях осенней дачи. Во-вторых, герои короткометражки успевают обзавестись должным объемом, а их чувства — необходимой сложностью и глубиной. В целом из одной «Гейши» вполне можно было бы соорудить полный метр, однако присвоение этого статуса «Чувствам» существенно снижает шансы такого исхода. А жаль. Тем не менее за дальнейшей карьерой Мокеровой теперь придется пристально следить: есть такое чувство, что она будет интересной.

«On и она», реж. Евгений Корчагин (основной конкурс)

close Кадр из фильма «On и она» (2024) Пресс-служба фестиваля «Зимний»

Где и когда смотреть: в кино — с 13 февраля 2025 года

После факапа во время презентации своего чудо-ИИ-ассистента талантливая разработчица Ксения (Юлия Пересильд) отправляется развеяться в Таиланд. Там она арендует дом на берегу океана — не просто умный, а умнейший. Недвижимость полностью контролирует нейросеть Маркус, которая способна не только приготовить вкуснейший ужин, но и развлечь увлекательной беседой за его поглощением. Однако достаточно быстро выясняется, что под контролем Маркуса находится не только дом, но и сама Ксения. Теперь ей нужно придумать, как выбраться из хай-тек-плена.

В соцсетях периодически вспоминают про смешную публикацию газеты The Sun от 2016 года, в которой футуролог Иэн Пирсон предсказывает, что к 2050-му люди станут чаще заниматься сексом с роботами, чем с другими людьми. Так вот, технотриллер «On и она» всеми силами приближает этот момент. Режиссер Евгений Корчагин, недавно выпустивший парафраз комедии Адама Маккея «Не смотрите наверх» под заголовком «Говорит Земля!», теперь взялся за сериал «Черное зеркало»: в этой космической одиссее Юлии Пересильд бросает вызов ИИ-абьюзер, но есть нюанс. Картина обманывает все возможные ожидания: большую часть времени она прикидывается эпизодом антологии Чарли Брукера, сваренным на русских домостройных щах, причем весьма успешно. Однако в последний момент оборачивается чем-то совершенно иным. Не обязательно удачным, но поразительным — это уж точно. Для пущего эффекта происходящее сопровождается вальсом из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» — такой вот в этом году Spotify Wrapped.

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