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Олейник проиграл дебютный бой в BKFC нокаутом в первом раунде

Олейник нокаутом проиграл дос Сантосу нокаутом на турнире BKFC 71
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский боец Алексей Олейник потерпел поражение в своем дебютном поединке в лиге Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). В Дубае бразилец Джеронимо Дос Сантос нокаутировал его уже в первом раунде.

Одним из руководителей организации является бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Поединок завершился досрочно после мощного удара Дос Сантоса, не оставившего Олейнику шансов на продолжение схватки. Для россиянина, ранее выступавшего в UFC, это первый опыт в BKFC — лиге, где бои проходят без перчаток.

В профессиональной карьере ММА Олейник одержал 61 победу при 18 поражениях. Его соперник, Дос Сантос, имеет 44 победы и 26 поражений. Оба бойца известны своими выступлениями в крупнейших промоушенах, включая UFC и Bellator.

8 февраля российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев потерпел поражение от представителя Австралии Тома Нолана на турнире UFC под номером 312, который прошел в австралийском городе Сидней.

Ранее был назван новый соперник чемпиона UFC Махачева.

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