15 новых фильмов и сериалов на январские каникулы

Специально для тех, кому уже в самом начале года хочется чего-нибудь нового, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал 15 любопытных премьер: восемь фильмов и семь сериалов, которые можно будет посмотреть в кино и онлайн в первые дни января. Среди них — сказки для всей семьи, давно полюбившиеся и давно ожидаемые анимационные герои, продолжения популярных шоу и многое другое.

«Уоллес и Громит: Птичья месть» («Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl»), реж. Ник Парк и Мерлин Кроссингем

Где и когда смотреть: на BBC One и в iPlayer — с 25 декабря / на Netflix — с 3 января

Второй полнометражный мультфильм пластилиновых кудесников из студии Aardman про изобретателя Уоллеса и его пса Громита (предыдущий, «Проклятие кролика-оборотня», вышел еще в 2005 году и получил тогда премию «Оскар»). В новой картине герои столкнутся с вернувшимся пингвином-бандитом Фезерсом Макгроу из короткометражки 1993 года «Неправильные трусы» — второго мультика про Уоллеса и Громита. Тот попытается им отомстить, перепрограммировав садового гнома-робота, которого изобрел Уоллес.

close Кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть» (2024) Aardman Animations

Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря

Картина — участница Каннского фестиваля, новая работа автора «Великой красоты», «Молодости» и сериала «Молодой папа» Паоло Соррентино. Ее действие разворачивается в родном для режиссера Неаполе. В центре сюжета история женщины, носящей имя Партенопы, — мифической сирены, которая не сумела соблазнить Одиссея и ушла из жизни; по легенде, на месте ее гибели и был основан город. Главную роль в фильме исполнили звезда «Конформиста» Стефания Сандрелли и дебютантка Селеста Далла Порта, также в ленте снялся Гэри Олдмен. Российская версия картины сокращена примерно на 9 минут.

close Кадр из фильма «Партенопа» (2024) Warner Bros. Pictures

Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря

Байопик певца и экс-участника бойбэнда Take That Робби Уильямса, где вместо артиста в кадре присутствует нарисованный на компьютере шимпанзе (играет и озвучивает его в том числе сам Уильямс). Режиссером фильма выступил постановщик «Величайшего шоумена» Майкл Грейси. Российская версия ленты была сокращена примерно на 2 минуты.

close Кадр из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» (2024) Azure Centrum

Рецензия «Газеты.Ru». Странное решение заменить Уильямса цифровой обезьяной остается странным и к моменту наступления финальных титров, однако нужно признать, что оно по-своему гениально: картину будут вспоминать и описывать именно так. Объяснений сразу несколько: Грейси считает, что животному на экране люди станут сочувствовать больше (спорно), Уильямс говорит, что в музыкальной индустрии от тебя требуется стать либо роботом, либо обезьяной — и он выбрал второе. Непосредственное участие самого артиста в работе над фильмом предполагает какую-то повышенную степень исповедальности и в конечном счете приводит, возможно, к излишней сентиментальности. Однако все это на самом деле не важно, поскольку в первую очередь «Быть лучше» — потрясающе поставленный и снятый мюзикл, который спокойно укладывает на лопатки «Злую».

«Последний ронин», реж. Макс Шишкин

Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря

Полнометражный дебют клипмейкера и режиссера Макса Шишкина — постапокалиптический боевик про одинокого воина-странника (Юрий Колокольников), который соглашается помочь своенравной тинейджерке (Диана Енакаева) и проводит ее через пустынную Долину.

close Кадр из фильма «Последний ронин» (2024) Okko

Рецензия «Газеты.Ru». Мир «Последнего ронина» кишит опасностями — по количеству с ними могут соревноваться разве что поп-культурные отсылки (ситуация для дебюта не слишком удивительная). Главным ориентиром местным путникам, понятно, служит «Безумный Макс»: у Джорджа Миллера Шишкин, кажется, подсматривает активнее всего. А вот подслушать словно забывает — и тем самым совершает роковую ошибку. Шедевральность «Безумного Макса» (или, например, «Джона Уика», тут будто бы и по его душу тоже) во многом базируется на том, что в нем каждое слово на вес золота, это в первую очередь виртуозный визуальный сторителлинг. Из «Последнего ронина» же получается плюс-минус симпатичное кино, не лишенное ярких находок. Но только до тех пор, пока герои не начинают открывать рот. Основная беда состоит в том, что далее они его не закрывают. Положение слегка спасает феерическое выступление Даниила Воробьева, который приходит по-французски и уходит по-английски в третьем акте ленты, однако перевесить крайне бледную игру Енакаевой ему оказывается не под силу.

«Игра в кальмара» («Ojing-eo Geim») — 2 сезон, созд. Хван Дон Хёк

Где и когда смотреть: на Netflix — с 26 декабря

Второй сезон южнокорейского мегахита про участников смертельного состязательного шоу, где разыгрывается многомиллионный приз.

close Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2024) Netflix

«Муфаса: Король Лев» («Mufasa: The Lion King»), реж. Барри Дженкинс

Где и когда смотреть: в кино — с 28 декабря*

Картина режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса, которая служит одновременно приквелом и сиквелом ремейка мультфильма «Король Лев», выпущенного в 2019 году. В фильме рассказывается о юных годах покойного отца короля Симбы — Муфасы, а также его коварного брата Шрама.

close Кадр из фильма «Муфаса: Король Лев» (2024) Disney

«Красная Поляна» — 1 сезон, реж. Роман Прыгунов

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 28 декабря

Комедийный сериал про светскую авантюристку Сашу (Рината Тимербаева), которая разоблачает преступников на олимпийском курорте Красная Поляна. Режиссером шоу выступил Роман Прыгунов, постановщик фильма «Индиго» и сериала «Мертвое озеро».

close Кадр из сериала «Красная Поляна» (2024) «Кинопоиск»

«Жизнь глазами Канк» («Cunk on Life»), реж. Эл Кэмпбелл

Где и когда смотреть: на BBC Two и в iPlayer — с 30 декабря / на Netflix — с 2 января

Спецвыпуск мокьюментари-цикла вымышленной телеведущей Филомены Канк (Диана Морган), которая на этот раз задается самыми глобальными вопросами. Диапазон тем — от Большого взрыва до искусственного интеллекта. Как обычно, Канк попытается в них разобраться при помощи различных экспертов — как обычно, безуспешно.

close Кадр из сериала «Жизнь глазами Канк» (2025) BBC Two

«Киберслав» — 1 сезон , созд. Дмитрий Яковенко и Стас Дмитриев

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 31 декабря

Анимационный долгострой о Древней Руси, которую скрестили с фантастическими технологиями. В этом удивительном мире, который населяют люди и разнообразная нечисть, богатырь-полукровка Киберслав берется за расследование жестокого преступления.

close Кадр из сериала «Киберслав» (2024) «Кинопоиск»

«Черный снег» («Black Snow») — 2 сезон, созд. Лукас Тейлор

Где и когда смотреть: на Stan — с 1 января (31 декабря по московскому времени)

Продолжение австралийского детектива со звездой «Викингов» и «Дюны: Пророчества» Трэвисом Фиммелом, который здесь заодно совершает режиссерский дебют. В новых сериях его герой, следователь Кормак, берется за два дела сразу. Первое — пропажа молодой девушки после вечеринки по случаю ее 21-летия в 2003 году. А второе — исчезновение младшего брата самого Кормака, которое произошло еще в их детстве.

close Кадр из сериала «Черный снег» (2025) Stan

«Волшебник Изумрудного города», реж. Игорь Волошин

Где и когда смотреть: в кино — с 1 января

Киносказка, которая должна запустить масштабную франшизу по циклу Александра Волкова (планы озвучены до 2029 года). По сюжету девочка Элли (Екатерина Червова) вместе со своим псом Тотошкой (голос Дениса Власенко) оказывается в волшебной стране. Чтобы вернуться домой, она отправляется по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город, где живет таинственный Волшебник, способный, как говорят, исполнять заветные желания. По пути Элли заводит новых друзей: пугало Страшилу (Евгений Чумак), Железного дровосека (Юрий Колокольников) и Трусливого Льва (голос Артура Вахи). А противостоит героям злая ведьма Бастинда (Светлана Ходченкова).

close Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024) Централ Партнершип

Рецензия «Газеты.Ru». Домик «Волшебника Изумрудного города», подхваченный ураганом новогоднего проката, явно без труда раздавит всех конкурентов — как первых богатырей, так и (тем более) последних ронинов. Тем печальнее, что под его крышей обосновалось крайне скучное кино. Которое еще и страшно душное: мало того, что здешняя дорога из желтого кирпича оказывается шоссе в никуда (Волшебника в ленте не показывают, а на Изумрудный город дают взглянуть лишь краем глаза; остальное — в сиквеле), так фильм еще и регулярно спотыкается о навязчивое желание завести разговор о важном (про вред гаджетов).

Кооператив Оз: наш «Волшебник Изумрудного города» против их «Злой» «Злошебник»? «Волзлая»? Российские кинотеатры проводят зиму с фанфиками по сказке Лаймена Фрэнка... 26 декабря 11:57

«Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко

Где и когда смотреть: в кино — с 1 января

Приквел франшизы «Последний богатырь», посвященный приключениям Финиста — Ясного сокола (Кирилл Зайцев), его подручного Мелехи (Сергей Лавыгин) и Бабы Яги (Юлия Пересильд и Елена Яковлева). Из сказочного Белогорья герои попадают в далекую восточную страну, где встречаются с изобретателем Анарифом (Федор Добронравов).

close Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь» (2024) START

Рецензия «Газеты.Ru». Как стало окончательно ясно из сериала «Последний богатырь. Наследие» (который вошел в нашу пятерку главных российских шоу 2024 года), лучше всего эта франшиза работает при грамотной настройке баланса персонажей первого и второго планов. Иван Муромец, сыгранный Виктором Хориняком, не слишком годится в главные герои и куда лучше чувствует себя на позиции бэк-вокалиста. То же касается и «Финиста» — здешняя сборная второстепенных героев не слишком способна удерживать интерес зрителя на протяжении без малого двух часов. Тем не менее картина не лишена какого-то обаяния. К тому же «Первый богатырь» продолжает давнюю отечественную кинотрадицию и отчасти решен в жанре истерна, который изобрели в ответ на западные вестерны. Видимо, по этой причине ближе к финалу картина превращается в забавный ремейк фильма «Дикий дикий Запад».

«Локерби: В поисках правды» («Lockerbie: A Search for Truth») — 1 сезон, реж. Отто Батхерст и Джим Лоуч

Где и когда смотреть: на Sky Atlantic, Now и Peacock — с 2 января

Экранизация автобиографической книги Джима Суайра о последствиях взрыва Boeing 747 в небе над Шотландией в декабре 1988 года. После срабатывания взрывного устройства в багажном отсеке самолет, следовавший из Лондона в Нью-Йорк, рухнул на город Локерби. Трагедия унесла жизни всех 243 пассажиров, 16 членов экипажа и 11 жителей города. Сериал расскажет историю самого Суайра — отца одной из пассажирок, пытавшегося добиться справедливости для своей дочери. Главную роль в «Локерби» исполнил Колин Ферт.

close Кадр из сериала «Локерби: В поисках правды» (2025) Carnival Films

«Прометей» — 1 сезон (2 часть), реж. Максим Свешников

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 2 января

Второй блок серий фантастического триллера про дело о самолете, который мистическим образом пропал в 1998 году. Спустя годы в кейсе появляется новая зацепка: один из пассажиров вдруг дозванивается до своих повзрослевших родных — из прошлого в настоящее. Актерский состав возглавили Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев и Филипп Янковский.

close Кадр из сериала «Прометей» (2024) «Кинопоиск»

«Мэйфейрские ведьмы» («Anne Rice's Mayfair Witches») — 2 сезон, созд. Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд

Где и когда смотреть: на AMC и AMC+ — с 5 января (6 января по московскому времени)

Продолжение шоу из вселенной канала AMC по произведениям Энн Райс, где также обитают два сезона новой экранизации «Интервью с вампиром». В центре сюжета — нейрохирургиня Роуэн Филдинг (Александра Даддарио), узнающая о том, что она происходит из древнего ведьминского рода, который преследует злая сущность. До этого создательницы «Мэйфейрских ведьм» Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд вместе работали над сериалом «Мастера секса».

close Кадр из сериала «Мэйфейрские ведьмы» (2025) AMC

* Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».