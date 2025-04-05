Зеленский назвал цель визита главы РФПИ Дмитриева в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель президента России Владимира Путина и и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время поездки в США и Европу пытался договориться о выводе замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Об этом он сообщил на брифинге, передает издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, Москва предлагает некоторым странам «приобрести высокотехнологичную продукцию» на эти средства в обмен на помощь в разблокировке активов. Однако, как подчеркнул президент, Европа не намерена возвращать деньги России.

«Главный вопрос — как вывести $300 млрд. Россия хочет, чтобы лидеры других стран помогли ей закупить товары на эти средства. Но, слава богу, Европа не собирается их отдавать», — заявил Зеленский.

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее Рубио сообщил, что на встрече с Дмитриевым обсуждали урегулирование на Украине.