На Западе назвали ключевую фигуру от ЕС на переговорах по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон станет ключевой фигурой на переговорах по Украине. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Как пишут авторы публикации, Макрон «готов взять на себя эту роль, когда придет время». Он намерен возглавить «коалицию желающих» убедить Москву прекратить боевые действия.

Второй кандидатурой на эту роль был британский премьер-министр Кир Стармер. Но он не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения этого вопроса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента.

Ранее в России рассказали о заговоре Макрона против Трампа.