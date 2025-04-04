В Норильске осудили мужчину, который напал с ножом на четырех человек

Мужчине вынесли приговор за нападение с ножом на четырех человек в Норильске. От рук местного жителя пострадали его сожительница, ее сын и двое незнакомцев, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла 18 мая прошлого года в Норильске. В тот день 34-летний горожанин раздобыл нож и отправился к себе домой. Он собирался выяснить отношения со своей гражданской супругой, но около подъезда встретил своего 12-летнего пасынка, которому нанес три ножевых ранения в область шеи. Затем злоумышленник поднялся в квартиру и несколько раз ударил партнершу ножом.

Жертва истекла кровью на месте происшествия, а нападавший ушел из дома и встретил на улице ранее незнакомых ему женщину и мужчину, им он также нанес несколько ножевых ранений. Его задержали соседи и сотрудники полиции. Фигурант был признан вменяемым и получил 20 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее российский пенсионер пытался заживо сжечь соседа из-за давней ссоры.