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Ротенберг обматерил игрока соперника и арбитров в матче с «Динамо» в плей-офф

Ротенберг обматерил Комтуа и судей в пятом матче серии плей-офф с «Динамо»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг нецензурно выругался в адрес канадца Максима Комтуа и арбитров во время пятого матча серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо».

Инцидент произошел в концовке первого периода. Комтуа после сирены в защитника петербуржцев Илью Карпухина, после чего Ротенберг на русском и английском языках обматерил канадца и арбитров встречи.

Встреча, которая состоялась на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей после овертайма.

Уже на 2-й минуте матча первую шайбу петербуржцев забросил Сергей Плотников. На 5-й минуте Артем Михеев сравнял счет. На 29-й минуте Иван Демидов снова вывел СКА вперед, но на 46-й минуте Джордан Уил снова восстановил равновесие. В третий раз СКА вышел вперед на 53-й минуте благодаря голу Александра Никишина, но динамовцы смогли в очередной раз сравнять и перевести игру в дополнительное время — забил Артем Ильенко на 58-й минуте.

Победу коллективу Романа Ротенберга принес Сергей Сапего на 12-й минуте первого овертайма.

Благодаря этой победе, СКА смог остаться в этой серии — «Динамо» теперь ведет со счетом 3:2. Шестая игра в серии до четырех побед состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее Ротенберг заявил, что не боялся вылета, потому что «на ленинградской улице не очкуют».

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