Бизнесмен Саттон: города в США менее технологически развиты, чем в России

Американский предприниматель Джон Роберт Саттон заявил в разговоре с РИА Новости, что в США города менее технологически развиты, чем российские.

«Например, возьмем даже систему оплаты: здесь я могу приложить карту в метро, автобусе, купить еду — все электронно. Я думаю: «стоп, это же технология, которая нужна Сан-Франциско». В городе, где находятся Google и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где столько передовых технологий, но при этом в самом Сан-Франциско худшая из возможных инфраструктура», — сказал бизнесмен.

По словам Саттона, Москва более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта.

По его мнению, многие американцы считают, что в России ничего не работает и повсюду бандиты. Саттон считает, что многие из них «застряли во времени кадров эпохи перестройки – очередей и пустых полок», что влияет на их восприятие России.

«Такие мифы «подпитывают» конгрессменов, а потом это просачивается во все их рассуждения и речи. Им нужно приехать сюда и увидеть все самим», — сказал он, отметив, что США есть, чему поучиться у России.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Москва заняла третье место в рейтинге городов БРИКС по количеству штаб-квартир ведущих компаний объединения. Среди приоритетов российской столицы отмечались повышение энергоэффективности городской инфраструктуры и внедрение передовых технологических решений. Издание World Economic Journal (Гонконг), составившее топ городов, также учитывало реализацию муниципальных программ и проектов, опирающихся на принципы устойчивого развития.

А в 2023 году Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов БРИКС+. Эксперты отметили лидерство столицы России по таким направлениям, как научно-технологическая база, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций на государственном уровне.

Ранее Песков назвал Москву одним из лучших городов мира.