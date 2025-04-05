Пациентке разворотили рот на плановом приеме у стоматолога в Курганской области

Жительница Курганской области пришла на прием к стоматологу, чтобы удалить коренной зуб, после чего у нее диагностировали воспаление и стоматит. Об этом пострадавшая рассказала изданию «МегаТюмень».

Виктория Савельева пришла в районную больницу на прием к стоматологу Хасанову А. Во время операции врач не удержал инструмент и повредил ей десну, нёбо и горло, а потом сам повез в Курган накладывать швы. Впоследствии у женщины поднялась температура, а боль в десне стала отдавать в голову. Она не могла нормально работать и есть, так как рот практически не открывался.

Тогда женщина обратилась в местную больницу с жалобами на ухудшение состояния, а затем и в департамент здравоохранения Курганской области. Стоматолог, которого Виктория обвиняет в халатности, заявил, что пациентка сама виновата, так как резко дернулась. Тем не менее главный врач больницы, где проходила операция по удалению зуба, уже извинился перед пострадавшей за случившееся.

Теперь врачу Хасанову грозит административное наказание, а Виктория намерена добиться от него компенсации морального вреда.

Ранее в Китае женщина не смогла вынести боль после удаления здорового зуба, ее нашли под окнами больницы без признаков жизни.