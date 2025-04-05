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Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть принципиального соперника в Саудовской Аравии

«Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 3:1 в Саудовской Аравии
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Stringer/Reuters

«Аль‑Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, одержал победу над «Аль‑Хилялем» в матче 26‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Kingdom Arena», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме в составе «Аль-Насра» отличился полузащитник Али Аль Хассан на 45+4-й минуте. После перерыва Роналду на 47-й минуте удвоил преимущество коллектива. На 62-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Али Аль Булаихи. Окончательный счет установил Роналду с пенальти на 88-й минуте.

Эти точные удары стали 930-м и 931-м в карьере звездного португальца.

В турнирной таблице национального первенства «Аль-Хиляль» набрал 57 очков после 26 игр и занимает второе место. «Аль-Наср» идет третьим с 54 баллами. Лидирует «Аль-Иттихад» — у них 61 очко и проведено на одну игру меньше.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

За «Реал» форвард выступал с 2009 по 2018 год. Вместе с мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал клубный чемпионат мира.

Ранее Роналду мяукнул.

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