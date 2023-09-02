«Цена успеха велика»: российский актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

В Москве скончался актер театра и кино 40-летний Алексей Янин. Восемь лет назад артист перенес инсульт, после чего его парализовало и он оказался прикован к постели. Кроме этого, Янин почти ничего не видел и плохо говорил. «Газета.Ru» рассказывает о последних годах жизни актера и вспоминает его знаковые роли.

В Москве на 41-м году жизни скончался Алексей Янин, сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра в Telegram-канале. Он снимался во многих российских фильмах и сериалах: «Фурцева», «Все мужики сво…», «Я не вернусь», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Дочки-матери». Кроме этого, Янин работал в Российском академическом Молодежном театре. Он играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Актера называли российским секс-символом, из-за чего продюсеры знали, что участие Янина в проекте гарантирует ему высокие рейтинги.

По данным Telegram-канала Mash, 1 сентября Янину стало плохо. «Скорая» доставила его в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Врачи диагностировали у него приступ эпилепсии и судорожный припадок. Несмотря на оказанную помощь, утром 2 сентября актер умер в больнице.

close Алексей Янин Кадр из сериала «Опережая выстрел» (2012) Алексей Янин в сцене из спектакля Александра Доронина «Шатов. Кириллов. Петр», 2012 год Кадр из сериала «Судья» (2014) Кадр из сериала «Одноклассницы» (2013) Полную галерею можно посмореть

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Инсульт в 32 года

В мае 2015 года у артиста случился инсульт. Ольга Янина, мама актера, в эфире программы «Близкие люди» рассказала, что в то время Янин много работал.

«Цена успеха очень велика. <...> У него было порядка шести проектов в кино, репетиции в театре, огромное количество перелетов. Приезжал домой, здесь жена с маленьким ребенком», — рассказала Янина.

По словам матери, до инсульта у Янина уже наблюдалось высокое давление, однако он на здоровье не жаловался. В тот роковой день актер отвез жену Дарью и сына в Воронеж к теще, а затем поехал к другу. Около 21:00 ему стало плохо, однако вызывать врача он отказался. «Скорая» приехала только в три часа ночи, медики отвезли Янина в Первую Градскую, у него диагностировали инсульт. Родителям о произошедшем сообщили только на следующий день. По неизвестной причине врачи не стали делать операцию, из-за чего за сутки натекла огромная гематома 70 мл. Актера осмотрели специалисты института имени Бурденко и забрали его, сказав, что через два часа будет уже поздно.

«Сложилось очень все плохо для него. Приехали бы в Склиф (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — «Газета.Ru»), сделали бы операцию, и он бы через несколько месяцев уже бегал», — сказала мать актера.

По словам матери, у него была нарушена речь, он не мог передвигаться и почти ничего не видел. Ольга Янина забрала сына к себе в загородный дом и стала ухаживать за ним. Жена актера вместе с ребенком осталась жить в Москве, однако она часто приезжала и помогала родителям мужа материально.

Через год после инсульта актеру провели еще одну операцию, чтобы у него появилась возможность двигать руками и ногами. Она прошла успешно. В 2017 году Алексей вместе с мамой поехал на реабилитацию в Германию. Через год Янин смог произносить отдельные слова, а не только звуки. По словам матери, еще через полгода ему разработали правую руку, поэтому он мог самостоятельно есть, пить, чистить зубы и причесываться.

По словам жены актера Дарьи Яниной, муж считал, что ему 33 года. Он мог называть себя Андреем, супругу мамой, а сына — братом. Родственники воспринимали это как шутку, передает Woman.ru.

«Разносторонний и интеллигентный»

В беседе с «Газетой.Ru» режиссер сериала «Дочки-матери» Кира Ангелина вспомнила актера. По ее словам, у него была неповторимая улыбка.

«Очаровательный, интеллигентный и очень разносторонний актер. <...> Лешка был очень работоспособный, на съемках отдавался полностью профессии, наблюдать за ним, работать с ним было одно удовольствие. Это, конечно, большая утрата и для семьи и для нас, коллег. Его неповторимая улыбка, его талант, оставленный нам на память на экране, навсегда с нами», — сказала она.