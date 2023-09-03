«В коме, но он жив». Жена артиста Янина заявила в полицию после сообщения о смерти ее мужа

Жена актера Алексея Янина Дарья написала заявление в полицию на телефонных мошенников, от которых получила ложную информацию о смерти ее мужа, сообщает Telegram-канал Mash. Новость о «гибели» супруга ей принесли ранним утром 2 сентября «сотрудники НИИ Склифосовского». Дарья весь день провела в шоке и лишь вечером получила реальную информацию о состоянии мужа.

Жена актера Алексея Янина Дарья оказалась обманута мошенниками, которые представились сотрудниками НИИ Склифосовского и сообщили ей о смерти супруга. По ее мнению, они хотели нажиться на трагедии. О ситуации Дарья рассказала Telegram-каналу Mash.

Дарья рассказала, что 2 сентября в 7:30 утра ей позвонили с трагической новостью. Она отметила, что ритуальных услуг ей не предлагали, поэтому женщина уверена, что звонили ей не ритуальные агенты.

По ее словам, она провела весь день шоке и лишь к вечеру выяснилось, что информация о смерти Алексея оказалась ложной.

Дарья написала заявление на мошенников в полицию.

Кто «похоронил» Янина

Новость о смерти Алексея Янина разнес Telegram-канал Российского академического молодежного театра. Позже Mash писал, что 1 сентября Янину стало плохо, и «скорая» доставила его в НИИ имени Н.В. Склифосовского. Отмечалось, что врачи диагностировали у него приступ эпилепсии и судорожный припадок. Канал также сообщил о смерти актера.

Позднее Дарья Янина опубликовала в соцсетях объявление, что супруг жив:

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей … НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив».

По словам Дарьи, новость о смерти мужа ей сообщили врачи. Однако они снова ей позвонили, отметив, что ошиблись.

В свою очередь канал Mash сообщил, что Янина смогли реанимировать и перевести в состояние искусственной комы.

Позднее канал РАМТ также опубликовал опровержение. «Поэтому мы тихонько, чтобы не спугнуть, изо всех сил кричим «Ура! Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей «новостью». Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно!» — написала пресс-служба театра.

Болезнь

В мае 2015 года у Янина случился инсульт. Как рассказала мать актера Ольга Янина в эфире программы «Близкие люди», артист очень много работал.

«Цена успеха очень велика. <...> У него было порядка шести проектов в кино, репетиции в театре, огромное количество перелетов. Приезжал домой, здесь жена с маленьким ребенком», — рассказала Янина.

По ее словам, до инсульта у ее сына наблюдалось высокое давление, однако он на здоровье не жаловался. В день удара Алексей отвез супругу с сыном в Воронеж к теще, а затем поехал к другу. Около 21:00 ему стало плохо, однако вызывать врача он отказался. «Скорая» приехала только в три часа ночи, медики отвезли Янина в Первую Градскую, у него диагностировали инсульт.

Также мама актера рассказала, что по неизвестной причине врачи не стали делать Алексею операцию, из-за чего за сутки образовалась огромная гематома объемом 70 мл. Актера осмотрели специалисты института имени Бурденко и забрали его, сказав, что через два часа будет уже поздно. По ее словам, если бы специалисты НИИ Склифосовского сразу сделали операцию, актер быстро бы поправился.

В итоге, отмечала мать, у Янина была нарушена речь, он не мог передвигаться и почти ослеп. Ольга Янина забрала сына к себе в загородный дом и стала ухаживать за ним. Жена актера Дарья вместе с ребенком осталась жить в Москве, но часто приезжала и помогала материально.

Через год после инсульта актеру провели еще одну операцию, чтобы у него появилась возможность двигать руками и ногами. Она прошла успешно. В 2017 году Алексей вместе с мамой поехал на реабилитацию в Германию. Через год Янин смог произносить отдельные слова, а не только звуки. По словам матери, еще через полгода ему разработали правую руку, поэтому он мог самостоятельно есть, пить, чистить зубы и причесываться.