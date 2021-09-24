Клава Кока спела о расставании с «душным» парнем в песне «Ла Ла Ла»

Coldplay & BTS — «My Universe»
За пару часов видео Coldplay и BTS на песню «My Universe» набрало 1,5 млн просмотров на YouTube. «Ты моя Вселенная, и я просто хочу поставить тебя на первое место», — поет Крис Мартин из Coldplay на английском языке. Участники BTS исполняют другие отрывки на корейском. Сам текст композиции в ролике написан от руки.
«My Universe» войдет в новый альбом Coldplay «Music of the Spheres», выход которого запланирован на 15 октября.
Radiohead — «If You Say The Word»
Radiohead выпустили клип на песню «If You Say the Word», записанную еще в начале 2000-х. По сюжету двое мужчин берут людей в заложники, сажают их в грузовик и увозят в Лондон. Там они становятся офисными работниками. 5 ноября группа выпустит тройной бокс-сет «Kid A Mnesia». В него, помимо пластинки с ранее не публиковавшимися песнями, войдут переиздания альбомов «Kid A» и «Amnesiac».
«Самое большое простое число» — «Песня зеркальца обо всем»
Группа «Самое большое простое число» записала 45 песен для музыкальной сказки «Потерянное зеркальце». Это совместный проект музыкантов, художника Павла Пепперштейна и театрального режиссера Олега Глушкова. Получился волшебный и ностальгический мюзикл для детей и взрослых. В записи поучаствовали артисты Александр Гудков, Антон Лапенко и Яна Троянова.
The Ophelias — «Vapor»
«Crocus» — третий студийный альбом инди-рок-квартета из Цинциннати The Ophelias. Сами девушки назвали релиз «сакральным»: в нем много духовых инструментов, а также есть отсылки к Библии.
Super Collection Orchestra — «Лето»
«Умирать не страшно, страшно вспоминать», — поют ребята из Super Collection Orchestra (вы наверняка слышали их заглавный трек к фильму «Майор Гром: Чумной доктор»). Осень, конечно, отличное время, чтобы слушать песни про лето, но группа все же советует не увлекаться.
J.Cole — «Heaven's EP»
Клип на песню «Heaven's EP» J.Cole вышел 22 сентября и за сутки набрал на YouTube более 3,3 млн просмотров. В сингле рэпер объясняет, почему не стал суперзвездой вроде Дрейка и Кендрика Ламара.
«Может, глубоко внутри я боюсь своего света, // Поэтому, когда ты видишь меня на красных дорожках, я двигаюсь нелепо, // Позирую весь на нервах, боясь оценок, // И мысль о том, чтобы показывать слишком многое из моих будней, отвратительна», — читает J.Cole поверх бита трека Дрейка «Pipe Down» с альбома «Certified Lover Boy».
«Мумий Тролль» — «Время обид»
Группа «Мумий Тролль» показала анимационный клип на песню «Время обид». Его автором стала студентка третьего курса Школы дизайна ВШЭ Афина Журба. По сюжету ролика лирические герои преодолевают проблемы и продолжают идти вперед.
JONY и The Limba — «Босс»
Музыканты JONY и The Limba представили новый трек «Босс» и опубликовали лирик-видео на своих YouTube-каналах. В песне говорится о парне, который добился успеха. В день выхода нового трека The Limba впервые выступил на шоу «Вечерний Ургант» с песнями «Никаких эмоций» и «Блеск».
Клава Кока — «Ла Ла Ла»
В новом треке Клава Кока поет о разрыве отношений с «душным» парнем — он постоянно звонит, предлагает подарки и навязывает свое общение. Певица заявляет, что «равнодушно затыкает ушки» и переходит к припеву, который состоит из многократно повторяющегося «Ла Ла Ла». В самом залайканном комментарии на YouTube эту песню уже назвали «гимном современной свободной девушки».
Lisa — «Money»
Тайская певица Lisa из южнокорейской группы Blackpink показала видео на новый сингл «Money». Ролик насыщен сложной хореографией, а также визуальными элементами, разными локациями и нарядами. В одной из сцен позади танцовщиков светится вывеска с неоновой надписью «Деньги — ужасный хозяин, но отличный слуга».