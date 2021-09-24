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Культура

Плейлист недели: Radiohead, СБПЧ, Клава Кока и BTS

Клава Кока спела о расставании с «душным» парнем в песне «Ла Ла Ла»

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Клава Кока

Клава Кока

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Трек «My Universe» на английском и корейском языках от Coldplay и BTS, 45 новых песен от группы «Самое большое простое число», отсылки к Библии в новом релизе инди-рок-квартета The Ophelias и сингл Клавы Коки о том, что «одиночки в тренде»: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных новинках недели.

Coldplay & BTS — «My Universe»

За пару часов видео Coldplay и BTS на песню «My Universe» набрало 1,5 млн просмотров на YouTube. «Ты моя Вселенная, и я просто хочу поставить тебя на первое место», — поет Крис Мартин из Coldplay на английском языке. Участники BTS исполняют другие отрывки на корейском. Сам текст композиции в ролике написан от руки.

«My Universe» войдет в новый альбом Coldplay «Music of the Spheres», выход которого запланирован на 15 октября.

Radiohead — «If You Say The Word»

Radiohead выпустили клип на песню «If You Say the Word», записанную еще в начале 2000-х. По сюжету двое мужчин берут людей в заложники, сажают их в грузовик и увозят в Лондон. Там они становятся офисными работниками. 5 ноября группа выпустит тройной бокс-сет «Kid A Mnesia». В него, помимо пластинки с ранее не публиковавшимися песнями, войдут переиздания альбомов «Kid A» и «Amnesiac».

«Самое большое простое число» — «Песня зеркальца обо всем»

Группа «Самое большое простое число» записала 45 песен для музыкальной сказки «Потерянное зеркальце». Это совместный проект музыкантов, художника Павла Пепперштейна и театрального режиссера Олега Глушкова. Получился волшебный и ностальгический мюзикл для детей и взрослых. В записи поучаствовали артисты Александр Гудков, Антон Лапенко и Яна Троянова.

The Ophelias — «Vapor»

«Crocus» — третий студийный альбом инди-рок-квартета из Цинциннати The Ophelias. Сами девушки назвали релиз «сакральным»: в нем много духовых инструментов, а также есть отсылки к Библии.

Super Collection Orchestra — «Лето»

«Умирать не страшно, страшно вспоминать», — поют ребята из Super Collection Orchestra (вы наверняка слышали их заглавный трек к фильму «Майор Гром: Чумной доктор»). Осень, конечно, отличное время, чтобы слушать песни про лето, но группа все же советует не увлекаться.

J.Cole — «Heaven's EP»

Клип на песню «Heaven's EP» J.Cole вышел 22 сентября и за сутки набрал на YouTube более 3,3 млн просмотров. В сингле рэпер объясняет, почему не стал суперзвездой вроде Дрейка и Кендрика Ламара.

«Может, глубоко внутри я боюсь своего света, // Поэтому, когда ты видишь меня на красных дорожках, я двигаюсь нелепо, // Позирую весь на нервах, боясь оценок, // И мысль о том, чтобы показывать слишком многое из моих будней, отвратительна», — читает J.Cole поверх бита трека Дрейка «Pipe Down» с альбома «Certified Lover Boy».

«Мумий Тролль» — «Время обид»

Группа «Мумий Тролль» показала анимационный клип на песню «Время обид». Его автором стала студентка третьего курса Школы дизайна ВШЭ Афина Журба. По сюжету ролика лирические герои преодолевают проблемы и продолжают идти вперед.

JONY и The Limba — «Босс»

Музыканты JONY и The Limba представили новый трек «Босс» и опубликовали лирик-видео на своих YouTube-каналах. В песне говорится о парне, который добился успеха. В день выхода нового трека The Limba впервые выступил на шоу «Вечерний Ургант» с песнями «Никаких эмоций» и «Блеск».

Клава Кока — «Ла Ла Ла»

В новом треке Клава Кока поет о разрыве отношений с «душным» парнем — он постоянно звонит, предлагает подарки и навязывает свое общение. Певица заявляет, что «равнодушно затыкает ушки» и переходит к припеву, который состоит из многократно повторяющегося «Ла Ла Ла». В самом залайканном комментарии на YouTube эту песню уже назвали «гимном современной свободной девушки».

Lisa — «Money»

Тайская певица Lisa из южнокорейской группы Blackpink показала видео на новый сингл «Money». Ролик насыщен сложной хореографией, а также визуальными элементами, разными локациями и нарядами. В одной из сцен позади танцовщиков светится вывеска с неоновой надписью «Деньги — ужасный хозяин, но отличный слуга».

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