Яблочный Спас в 2025 году: когда его отмечают и какие традиции с ним связаны

Яблочный Спас — праздник, который на Руси символизировал конец лета и начало осени. В этот день в храмы для освящение несут корзины с яблоками и другими плодами нового урожая, а народные традиции переплетаются с церковными — верующие отмечают Преображение Господне. О том, как появился этот праздник и какие обычаи с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Когда и как отмечают Яблочный Спас

Яблочный Спас — народное название православного праздника Преображения Господня, который отмечается 19 августа . Эта дата не меняется от года к году. В церковной традиции это один из двенадцати великих праздников их называют двунадесятыми. В народе же он тесно связан с завершением лета, сбором урожая и освящением плодов.

Яблочный Спас еще называют «вторым Спасом»: он наступает после Медового (14 августа), а за ним следует Ореховый, или Хлебный (29 августа).

Три Спаса в августе — Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда и как их отмечают Конец лета — время праздников, объединенных названием Спас, в которых переплелись церковные... 30 июля 08:55

Почему «Яблочный»?

К празднику на большей части территории России поспевают яблоки, груши, сливы и другие плоды. В старину было принято не пробовать яблоки до Яблочного Спаса — их освящали в храме, и только после этого разрешалось подавать фрукты к столу. Дело в том, что этот плод в христианстве считается «греховным», потому что, вкусив яблоко, сорванное с Древа Познания, Ева лишила человечество возможности жить в раю.

Также на праздник приносили венки из полевых цветов, мак и лекарственные травы — все это освящалось в церкви.

В народе говорили:

«На Спас — яблочко припас»,

«Яблоко на Спас — на здоровье про запас».

close Максим Богодвид/РИА Новости

Народные традиции и поверья

Со временем Преображение Господне обрело множество народных обычаев. Некоторые из них далеки от церковной традиции, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

Так, на Яблочный Спас было принято относить освященные яблоки на могилы — особенно дети умерших матерей. Считалось, что это — добрый дар, но приносить плоды следовало строго после освящения, иначе можно навредить душе усопшего.

Существовал и обряд заклинания жнивы: на рассвете выходили в поле, читали особые слова, отгоняя нечистую силу. А вечером собирались за околицей — водили хороводы, пели, прощались с летом.

Однако с христианской точки зрения главное в этот день — не урожай или веселье, а воспоминание евангельского события, произошедшего незадолго до крестной смерти Христа.

Преображение Господне — что это за праздник

Согласно Евангелию, Иисус Христос взял с собой троих учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и поднялся с ними на высокую гору, чтобы помолиться. Там и произошло событие, которое в христианской традиции называют Преображением.

close Renata Sedmakova/Shutterstock/FOTODOM

«Называется праздник Преображением потому, что Господь преобразился на горе Фаворе перед учениками и явился в белоснежной одежде с пророками Моисеем и Илией», — рассказал отец Николай.

Лицо Христа просияло, как солнце, а одежды сделались блистающими, белыми, как свет. Это был момент, когда ученикам на краткое время была явлена божественная природа Иисуса Христа.

На Преображение мы вспоминаем божественный свет, который воссиял от Христа. Это нетварный свет и есть благодать Святаго Духа. Апостолы ощутили радость, которая выразилась в словах апостола Петра: «Хорошо нам зде быти». Апостол даже предложил создать три кущи, то есть шалаша, для Христа, Моисея и Илии. Это произошло от того, что благодать умиротворяет человека и дает ему почувствовать рай. Мы в этот праздник размышляем над тем, как и нам оказаться преображенным Николай Савченко священник

Согласно одному из самых распространенных толкований, ученики увидели рядом со Спасителем вознесшегося после смерти Моисея и взятого живым на небо Илию, так как Иисус имеет власть и над живущими, и над умершими.

Само Преображение являет ученикам и всем христианам будущую славу Воскресения, предвосхищает Пасху. Но прежде этой славы — крестный путь и страдания.

«При этом в Евангелии упоминается, что по времени Преображение Господне произошло незадолго до крестной смерти Спасителя, то есть в начале весны. Однако ввиду того, что в эту часть года церковных памятных дней и так много, — Вербное воскресенье, Пасха — было принято решение перенести этот праздник на лето», — пояснил отец Николай.

Церковные традиции на Преображение: нужно ли соблюдать пост

Преображение Господне входит в число двунадесятых праздников то есть это одно из 12 самых важных после Пасхи церковных событий в году и приходится на период Успенского поста. Этот пост по своей строгости приравнивается к Великому.

Накануне праздника совершается всенощное бдение, а на утренней молитве, как правило, читаются каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина.

«В день Преображения ради праздника пост ослабляется и верующие кушают рыбу . Поэтому стол в этот день постный с рыбой. Вино разрешается в небольшом количестве», — уточнил отец Николай.

В этот день священнослужители облачаются в белые ризы, символизирующие сияющие одежды, в которых явился своим ученикам Христос.

Основной цвет в этот день — белый. Так как это большой праздник, то верующие старались в этот день не работать, а идти в церковь и творить добрые дела. Николай Савченко священник

Традиции на Яблочный Спас

Перед праздником важно навести порядок в доме , потому что в день Яблочного Спаса работать запрещено. Согласно верованиям, если не подготовиться заранее и встретить праздник в беспорядке, это может принести вам и вашей семье неудачи на целый год.

На сам праздник обязательно нужно отведать освященное в церкви яблоко. Этот ритуал символизирует благодарность за урожай и благословение на будущий год.

«Именно в день Преображения отмечается народный праздник Яблочный Спас. В церкви после службы освящаются плоды: яблоки, виноград, груши, абрикосы, персики, арбузы и дыни. Считается, что начатки овощей и фруктов, то есть некоторую первую или небольшую часть [урожая], надо принести для освящения в церковь, чтобы Господь благословил остальное на весь год», — пояснил священник.

close Освещение 5 тонн яблок на Яблочный Спас Агентство «Москва»

На Руси первое яблоко на Спас ели, загадав желание. Считалось, что оно исполнится, когда человек проглотит первый кусочек.

Что нельзя делать в Преображение

Помимо ограничений в пище, православным стоит соблюдать ряд других правил:

не проявлять злость к окружающим;



не заниматься тяжелым физическим трудом;



не выполнять домашнюю работу и не заниматься рукоделием (уборку и другие домашние дела следует сделать накануне праздника либо на следующий день);



не устраивать шумные торжества и много не пить (за праздничным обедом верующие могут выпить бокал красного вина).

В праздник не принято есть мясо и животную пищу (молочные продукты, яйца и так далее. — «Газета.Ru»), не принято также устраивать веселья. Лучше перенести свадьбу на время после Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), и венчания в эти дни не проводятся. Преображение — это праздник, но особенно сдержанный. Николай Савченко священник

Приметы и поверья на Яблочный Спас

За время существования праздника накопилось немало народных примет, связанных с праздником Преображения Господня, или Яблочного Спаса.

Если на Яблочный Спас солнечная погода, то и в январе будет малоснежно. А Спас с дождем — к вьюжному началу зимы.

Засуха на праздник — к влажному осеннему сезону, дождь сулит слякоть, а ясный день предсказывает зиму со снегами и морозами.

По поверьям, человека ждет огромный успех, если на Спас на его руку два раза сядет мушка.

Вечера с 19 августа (по старому стилю с 6 августа) делаются очень свежими и промозглыми. Есть и пословица на этот счет: «После Яблочного Спаса хоть тулуп припасай».

Со дня Преображения лето поворачивается в сторону холодов. Была присказка: «Второй Спас пожаловал — лету край».

По погоде 19 августа судили, каким будет Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Ясный день — к спокойной погоде на Покров.