Инновационное строительство: как умные технологии помогают строить города будущего

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин обратился к строителям в преддверии их профессионального праздника, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье в августа. В этом году праздник приходится на 10 августа.

Дорогие коллеги, строители России!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем строителя! Ваш труд – это основа основ, фундамент нашего настоящего и будущего. Сегодня, в эпоху стремительной цифровизации и экологических вызовов, перед вами стоят задачи не просто возводить здания, а создавать умную, комфортную и устойчивую среду для жизни. И я хочу поговорить о том, как инновации кардинально меняют нашу отрасль, превращая вчерашние фантастические планы в сегодняшнюю реальность.

Ушли в прошлое времена, когда стройка начиналась с чертежа на ватмане. Сегодня на смену приходят цифровые двойники. Технологии информационного моделирования зданий (BIM) позволяют создавать и управлять детальной виртуальной копией объекта до начала земляных работ. Это не просто 3D-модель, а база данных, содержащая всю информацию: от архитектуры и конструкций до инженерных сетей и даже расположения деревьев. Такой подход минимизирует коллизии на площадке, позволяет сотням специалистов из разных компаний работать слаженно в едином цифровом пространстве, видя актуальные изменения в реальном времени. Цифровой двойник становится основой для проектирования, строительства и последующей эксплуатации зданий на протяжении всего их жизненного цикла.

Инновации проникают и в саму «плоть» зданий. Речь идет не только о высокопрочных и легких композитах или эффективных утеплителях. На горизонте – революционные материалы: самовосстанавливающийся бетон, «заживляющий» микротрещины; фасадные панели с фотоэлементами, генерирующими энергию и сливающимися с архитектурным обликом; «умные» стекла, регулирующие свето- и теплопропускание. Эти материалы не только увеличивают долговечность конструкций, но и придают зданиям новые функции, делая их активными участниками экосистемы города.

Проектирование каждого объекта начинается с анализа 100+ параметров (солярный фактор, роза ветров и др.), чтобы точно рассчитать нагрузки и минимизировать воздействие на среду.

Сбер, традиционно воспринимаемый как финансовая организация, активно развивает компетенции в сфере девелопмента и управления недвижимостью. СберСити – не просто жилой комплекс, это пример того, как финансовая и технологическая компания применяет свои ресурсы (от ИИ и платформенных решений до инвестиций) для создания принципиально нового качества городской среды.

Такие проекты показывают, что инновационное строительство – это гораздо больше, чем новые дома. Это переосмысление самой сути городской среды. Это создание интегрированной экосистемы, где технологии работают на человека: обеспечивают комфортный и персонализированный микроклимат в доме (умный дом, локальные энергоцентры), заботятся об экологии (эффективная генерация, переработка, солнечная энергия), избавляют от бытовых неудобств (вакуумный мусоропровод), создают безопасное и адаптивное пространство (умное освещение, учитывающее время суток и экосистему). Мы стараемся через такие проекты вносить свой вклад в развитие современной, технологичной и человекоориентированной инфраструктуры для жизни.

Но истинный город будущего – это не только технологии. Это город для людей. И здесь огромную роль играет социальная ответственность и благотворительность, направленная на создание комфортной, красивой и доступной среды для всех.

Социальные проекты – важнейшая грань инновационного строительства. Они показывают, что переосмысление городской среды – это не только умные технологии внутри зданий, но и создание интегрированной экосистемы «вокруг» них: красивых, функциональных, доступных общественных пространств, объектов культуры, спорта и образования.

Данные ООН красноречивы: к 2050 году 68% населения мира будет жить в городах. Перед нами стоит грандиозная задача – не просто обеспечить людей крышей над головой, а создать города, в которых действительно хочется жить. Города, где передовые строительные технологии работают рука об руку с социальной ответственностью, где «умные» кварталы соседствуют с благоустроенными парками и сверкающими фонтанами, где комфорт и красота доступны каждому.

Дорогие строители! Ваша профессия сегодня как никогда близка к профессии будущего. Пусть ваш труд продолжает преображать нашу страну, создавая города, которыми мы будем гордиться. С праздником! Крепкого вам здоровья, вдохновения, успешной реализации самых смелых проектов и стабильного фронта работ!

