Лишившиеся работы предпенсионеры получат повышенное пособие по безработице

Люди предпенсионного возраста, которые лишились работы, смогут получить повышенное пособие по безработице. Такую возможность им дает новый закон, который вступит в силу 1 января 2019 года. Как объяснял президент России Владимир Путин, социальные гарантии будут положены и тем, кто решил уволиться самостоятельно. При этом государство намерено защищать людей, которых не взяли на работу или уволили из-за пожилого возраста. За это работодателям грозит уголовная ответственность.

Предпенсионный возраст – это пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную).

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Согласно планам правительства, максимальный размер пособия по безработице в 2019 году будет повышен до прожиточного минимума — 11 280 рублей. Сейчас максимальный размер пособия — 4900 рублей, минимальный – 850 руб.

Если человек предпенсионного возраста лишился работы, но не смог найти новую в течение года, он может обратиться за пособием. Это не будет касаться тех, кого уволили за провинность, например, за нарушение трудовой дисциплины. Максимальный срок получения пособия – 12 месяцев суммарно в течение полутора лет. На более продолжительное получение пособия могут рассчитывать те, кто имеет значительный стаж — 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно — или необходимый для досрочной пенсии стаж. За каждый год свыше этого стажа дается плюс 2 недели (но не более 24 месяцев суммарно в течение 36 месяцев).

Если человек предпенсионного возраста до обращения на биржу труда работал не менее 26 недель, то в первые 3 месяца он сможет получать 75% от прежнего заработка, затем 4 месяца – 60%, далее – 45%. Но пособие не может быть выше максимума – 11 280 рублей. Минимальные выплаты будут положены тем, кто до обращения за пособием работал менее 26 недель. При этом размер минимума и максимума будет устанавливаться правительством ежегодно, а непосредственно на местах начисляться с учетом районного коэффициента.

Кроме того, предпенсионеры смогут получать стипендию – если на профобучение или для получения дополнительного образования их направила служба занятости.