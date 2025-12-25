На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине продлили запрет на импорт российских товаров

Кабмин Украины на год продлил запрет на импорт товаров из России
Vasily Fedosenko/Reuters

Правительство Украины продлило на год запрет на импорт товаров из России. Об этом говорится в двух постановлениях, опубликованных на сайте украинского кабмина.

Согласно одному из документов, запрет на ввоз ряда российских товаров продлевается до 31 декабря 2026 года. В рамках второго постановления на тот же срок пролонгируется срок действия пошлин в отношении продукции из России.

Из постановлений следует, что на Украину запрещен импорт мяса, рыбы, кофе, чая, шоколада и других кондитерских изделий из России. Помимо этого, в республику нельзя ввозить несколько видов промышленных товаров, удобрения, транспортные средства, корм для животных и так далее.

Несколькими часами ранее папа Римский Лев XIV, выступая с традиционным рождественским обращением к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, призвал Россию и Украину к прямому диалогу. Также понтифик призвал к мирному урегулированию всех конфликтов в мире. Он уточнил, что верным путем к миру во всем мире является коллективная ответственность.

Ранее МИД России отметил продвижение в переговорном процессе с США по Украине.

