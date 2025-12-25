На Украине продлили запрет на импорт российских товаров

Кабмин Украины на год продлил запрет на импорт товаров из России

Правительство Украины продлило на год запрет на импорт товаров из России. Об этом говорится в двух постановлениях, опубликованных на сайте украинского кабмина.

Согласно одному из документов, запрет на ввоз ряда российских товаров продлевается до 31 декабря 2026 года. В рамках второго постановления на тот же срок пролонгируется срок действия пошлин в отношении продукции из России.

Из постановлений следует, что на Украину запрещен импорт мяса, рыбы, кофе, чая, шоколада и других кондитерских изделий из России. Помимо этого, в республику нельзя ввозить несколько видов промышленных товаров, удобрения, транспортные средства, корм для животных и так далее.

Несколькими часами ранее папа Римский Лев XIV, выступая с традиционным рождественским обращением к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, призвал Россию и Украину к прямому диалогу. Также понтифик призвал к мирному урегулированию всех конфликтов в мире. Он уточнил, что верным путем к миру во всем мире является коллективная ответственность.

Ранее МИД России отметил продвижение в переговорном процессе с США по Украине.