Папа Римский обратился к России и Украине с призывом

Папа Римский Лев XIV, выступая с традиционным рождественским обращением к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, призвал Россию и Украину к прямому диалогу. Об этом сообщает Le Monde.

«Мы молимся особенно за страдающий украинский народ: чтобы звуки оружия прекратились, и чтобы вовлеченные стороны, при поддержке международного сообщества, нашли в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге», — сказал Лев XIV.

Также понтифик призвал к мирному урегулированию всех конфликтов в мире. Он уточнил, что верным путем к миру во всем мире является коллективная ответственность. По словам Папы Римского, если бы каждый вместо того, чтобы обвинять других, признал бы для начала свои ошибки, попросил прощения у Бога, поставил бы себя на место страдающих людей и принял бы участие в их жизни, то мир изменился бы к лучшему.

До этого Лев XIV сообщил, что испытывает «глубокую печаль» из-за несостоявшегося рождественского перемирия между Россией и Украиной.

