Минфин предложил ввести НДФЛ в 30% для иноагентов

Минфин России предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях и установить для них единую ставку НДФЛ в размере 30%. Об этом говорится на сайте министерства.

Кроме того, согласно подготовленному Минфином законопроекту, иноагентам будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения, они не смогут получить освобождение от налогов на доходы от продажи активов и доходы при дарении и наследовании.

Ограничения налоговых преференций хотят ввести не только для физических лиц, имеющих статус иноагента, но и для организаций с таким же статусом или с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%. В частности, компаниям хотят запретить применять пониженные ставки по налогу на прибыль.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что россияне могут вернуть более 50% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет ежегодной семейной выплаты, предусмотренной в проекте бюджета на 2026–2028 годы. Эксперт отметил, что для налогоплательщика за счет возврата части уплаченного налога ставка, по сути, сокращается с 13% до 6%.

