На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минфин предложил ввести НДФЛ в 30% для иноагентов

Минфин предложил установить единую ставку НДФЛ для иноагентов в размере 30%
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях и установить для них единую ставку НДФЛ в размере 30%. Об этом говорится на сайте министерства.

Кроме того, согласно подготовленному Минфином законопроекту, иноагентам будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения, они не смогут получить освобождение от налогов на доходы от продажи активов и доходы при дарении и наследовании.

Ограничения налоговых преференций хотят ввести не только для физических лиц, имеющих статус иноагента, но и для организаций с таким же статусом или с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%. В частности, компаниям хотят запретить применять пониженные ставки по налогу на прибыль.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что россияне могут вернуть более 50% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет ежегодной семейной выплаты, предусмотренной в проекте бюджета на 2026–2028 годы. Эксперт отметил, что для налогоплательщика за счет возврата части уплаченного налога ставка, по сути, сокращается с 13% до 6%.

Ранее нотариус перечислила подарки, за которые нужно платить налог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами