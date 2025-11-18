Госдума одобрила во II чтении ужесточение налоговых условий для иноагентов

ГД приняла во II чтении проект об ужесточении налоговых условий для иноагентов

Депутаты Государственной думы приняли во II чтении законопроект, в рамках которого предлагается ужесточить налоговые условия для иностранных агентов. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания, трансляция которого проводилась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, изменения будут внесены в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Законопроект предусматривает единую ставку НДФЛ в размере 30% для физических лиц, получивших статус иноагента. Им также ограничат возможность использования налогового вычета на инвестиции и освобождения от налогообложения доходов от продажи активов.

Из проекта следует, что для организаций, имеющих статус иноагента, ограничат использование налоговых преференций. В частности, компаниям запретят применять пониженные ставки налога на прибыль.

С инициативой ограничить иноагентов в налоговых преференциях и установить для них единую ставку НДФЛ в сентябре выступил Минфин России.

