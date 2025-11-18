На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила во II чтении ужесточение налоговых условий для иноагентов

ГД приняла во II чтении проект об ужесточении налоговых условий для иноагентов
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли во II чтении законопроект, в рамках которого предлагается ужесточить налоговые условия для иностранных агентов. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания, трансляция которого проводилась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, изменения будут внесены в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Законопроект предусматривает единую ставку НДФЛ в размере 30% для физических лиц, получивших статус иноагента. Им также ограничат возможность использования налогового вычета на инвестиции и освобождения от налогообложения доходов от продажи активов.

Из проекта следует, что для организаций, имеющих статус иноагента, ограничат использование налоговых преференций. В частности, компаниям запретят применять пониженные ставки налога на прибыль.

С инициативой ограничить иноагентов в налоговых преференциях и установить для них единую ставку НДФЛ в сентябре выступил Минфин России.

Ранее в СПЧ объяснили смысл повышения налогов для иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами