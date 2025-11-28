В Москве открыли самую современную верфь в России

В Москве в рекордные сроки построили современную верфь для электросудов

В столичном Нагатинском затоне открылась новое высокотехнологичное предприятие по производству и обслуживанию электросудов — Московская верфь, объект создан в рамках поручения президента России Владимира Путина по развитию электросудостроения и стал крупнейшим и самым современным проектом отрасли в стране. Об этом рассказали власти столицы.

Уточняется, что строительство верфи заняло 22 месяца, что стало рекордно коротким сроком для объектов такого уровня.

26 ноября первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, помощник главы российского государства Николай Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в торжественной закладке киля головного судна серии «Москва 1.0», а также установили памятную табличку.

По данным правительства Москвы, открытие верфи позволит укрепить позиции столицы как центра разработки, производства и внедрения электротранспорта.

Предприятие будет создавать современные электросуда как для столицы, так и для регионов России. К 2030 году здесь планируют построить около 40 новых судов, предназначенных для использования на регулярных речных маршрутах Москвы. Отмечается, что они станут для жителей и гостей столицы альтернативой другим видам транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что запуск верфи стал важным этапом развития речного электротранспорта.

«В столице появятся новые маршруты и обновленный парк прогулочного и круизного флота. Это значительно снизит влияние на экологию города. К 2035 году планируем покрыть практически всю акваторию Москвы-реки речной маршрутной сетью», — заявил он.

Также сообщается, что Московская верфь — экологически чистое производство полного цикла. Предприятие создавалось в соответствии с современными стандартами и обеспечит свыше 500 рабочих мест. Мощности верфи позволят осуществлять техническое обслуживание и ремонт более 100 судов ежегодно.