ОСК: РФ вышла на строительство самой большой в истории серии из семи ледоколов

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на церемонии закладки атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» заявил, что Россия вышла на строительство самой большой в истории серии из семи ледоколов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пучкова, ОСК продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах России.

«Сегодня мы вышли на беспрецедентный показатель. Закладка этого ледокола «Сталинград» приводит к тому, что мы строим самую большую в истории нашей страны и в истории мира серию из семи ледоколов», — отметил глава корпорации.

12 сентября американское издание The National Interest писал, что российский ледокол РФ »Иван Папанин» вооружен для борьбы с кораблями противника. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» ВМФ РФ 5 сентября. Корабль «Иван Папанин» заложили в 2017 году и спустили на воду в 2019-м. Он способен развивать скорость до 18 узлов и преодолевать льды толщиной более 1,5 м. Помимо него, будет построено еще три корабля проекта 23550.

