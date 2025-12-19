Спрогнозирован уровень ключевой ставки к концу 2026 года

К концу первого квартала 2026 года ЦБ снизит ключевую ставку до 15%, а к концу следующего года — до 14%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«К концу первого квартала мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15%. К концу 2026 года мы по-прежнему ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. Среднюю ключевую ставку в следующем году мы прогнозируем на уровне 14,8% после 19,2% в этом году. Решение Банка России на следующем заседании 13 февраля будет зависеть от реакции экономики на налоговые новации и динамики инфляции в начале наступающего года. Инфляционный фон в ближайшие пару месяцев может быть повышенным», — отметил Васильев.

Он напомнил, что с 1 января возрастет НДС и будут проведены другие, проинфляционные налоговые новации. Также с 1 января будут повышены тарифы ЖКХ (в среднем на 1,7%), добавил Васильев. Учитывая предыдущий опыт повышения НДС в январе 2019 года, аналитик полагает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в январе могут снова вырасти. Пока снижение ключевой ставки 13 февраля на 50 б.п., до 15,5% ему кажется более вероятным.

19 декабря ЦБ пятый раз в 2025 году снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 16%. Подробнее об итоговом заседании Банка России этого года — в нашем материале.

