На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сервис экспресс-доставки товаров и еды появился в приложении Wildberries

Wildberries запустила платформу экспресс-доставки еды и товаров
true
true
true
close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу «Экспресс» в мобильном приложении Wildberries. Новый сервис объединяет товары с экспресс-доставкой и самовывозом из магазинов партнеров маркетплейса, сообщила пресс-служба компании.

«Экспресс» — отдельная витрина внутри приложения Wildberries, где пользователи могут выбрать товары, доступные для получения в период от одного до четырех часов.

На платформе представлены категории товаров со срочным спросом, включая продукты питания и готовую еду, аптечные товары, живые цветы и продукцию повседневного потребления.

Перейти на платформу пользователи могут со страницы каталога в мобильном приложении. При входе необходимо указать адрес доставки — на его основе формируется персонализированная витрина с доступными товарами и продавцами. Она включает разделы с категориями товаров, акционные подборки, а также отдельные полки магазинов-партнеров.

В сценарии экспресс-доставки покупатель может перейти на витрину конкретного магазина, выбрать товары и добавить их в отдельную корзину, формируемую под заказ продавца.

Для таких заказов доступны временные слоты доставки, а также отображается прогресс достижения минимальной суммы корзины – при условии, что она установлена продавцом.

Руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин отметила, что платформа «Экспресс» объединяет ключевые сценарии быстрой покупки на Wildberries — экспресс-доставку и самовывоз — в единую витрину с понятным пользовательским путем.

Также на платформе представлены товары и продавцы, работающие по модели самовывоза (Click&Collect). В этом случае покупатель может выбрать ближайшую точку самовывоза и забрать заказ в удобное время.

На этапе тестирования на платформе уже представлены крупные игроки ритейл-рынка и сервисов доставки. В дальнейшем компания планирует расширять пул партнеров — по мере развития и масштабирования платформы.

Функционал сервиса уже доступен в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android после обновления до последней версии. В следующем году платформа будет запущена на сайте маркетплейса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами