Сервис экспресс-доставки товаров и еды появился в приложении Wildberries

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу «Экспресс» в мобильном приложении Wildberries. Новый сервис объединяет товары с экспресс-доставкой и самовывозом из магазинов партнеров маркетплейса, сообщила пресс-служба компании.

«Экспресс» — отдельная витрина внутри приложения Wildberries, где пользователи могут выбрать товары, доступные для получения в период от одного до четырех часов.

На платформе представлены категории товаров со срочным спросом, включая продукты питания и готовую еду, аптечные товары, живые цветы и продукцию повседневного потребления.

Перейти на платформу пользователи могут со страницы каталога в мобильном приложении. При входе необходимо указать адрес доставки — на его основе формируется персонализированная витрина с доступными товарами и продавцами. Она включает разделы с категориями товаров, акционные подборки, а также отдельные полки магазинов-партнеров.

В сценарии экспресс-доставки покупатель может перейти на витрину конкретного магазина, выбрать товары и добавить их в отдельную корзину, формируемую под заказ продавца.

Для таких заказов доступны временные слоты доставки, а также отображается прогресс достижения минимальной суммы корзины – при условии, что она установлена продавцом.

Руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин отметила, что платформа «Экспресс» объединяет ключевые сценарии быстрой покупки на Wildberries — экспресс-доставку и самовывоз — в единую витрину с понятным пользовательским путем.

Также на платформе представлены товары и продавцы, работающие по модели самовывоза (Click&Collect). В этом случае покупатель может выбрать ближайшую точку самовывоза и забрать заказ в удобное время.

На этапе тестирования на платформе уже представлены крупные игроки ритейл-рынка и сервисов доставки. В дальнейшем компания планирует расширять пул партнеров — по мере развития и масштабирования платформы.

Функционал сервиса уже доступен в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android после обновления до последней версии. В следующем году платформа будет запущена на сайте маркетплейса.