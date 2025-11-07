На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков

Росрыболовство предупредило Фареры о рисках санкций против России
close
Depositphotos

Россия направила официальное предупреждение властям Фарерских островов о возможных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбопромышленных компаний. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с РИА Новости.

По его словам, Москва рассчитывает, что парламент Фарер примет взвешенное решение и не станет нарушать действующее соглашение о сотрудничестве в сфере рыболовства. Он уточнил, что законопроект, предусматривающий запрет на деятельность российских судов в водах архипелага, пока не принят. Если ограничения все же вступят в силу, России придется пересмотреть соглашение, что, по словам чиновника, негативно скажется и на самой фарерской стороне.

В августе СМИ сообщали, что в парламенте Фарер обсуждается законопроект, предусматривающий санкции в отношении российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд» — по аналогии с ограничениями, введенными Евросоюзом и Норвегией.

В 2023 году архипелаг уже вводил ограничения для российских судов, после чего Росрыболовство предложило правительству России ответить зеркально — ограничить импорт фарерской рыбной продукции.

Соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерами действует с 1977 года. Документ предусматривает взаимный доступ к водам Баренцева моря и фарерской акватории, а также возможность перегрузки улова в портах архипелага.

Ранее стало известно, что в Норвегии опасаются срыва переговоров с Россией о треске.

