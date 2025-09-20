США могут получить несколько миллиардов от инвесторов по итогам сделки по TikTok

WSJ: США хотят получить многомиллиардный сбор по итогам сделки по TikTok с КНР

Соединенные Штаты хотят получить несколько миллиардов долларов от инвесторов по итогам сделки с Китаем по продаже соцсети TikTok. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Ожидается, что администрация Трампа получит многомиллиардный сбор от инвесторов в рамках сделки по установлению контроля над операциями TikTok в США, которая станет последней в череде прибыльных правительственных сделок с частным сектором», — говорится в материале.

По данным журналистов, Белый дом получит деньги в качестве комиссии за согласование сделки и ведение переговоров. При этом 80% акций американского филиала TikTok достанутся консорциуму местных инвесторов, а китайская доля составит 20%.

19 сентября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, и сделка по TikTok стала одной из центральных тем беседы.

Стороны предварительно одобрили рамочное соглашение о передаче контроля над операциями TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance Ltd. консорциуму американских инвесторов.

