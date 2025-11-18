«Перегнули палку»: Набиуллина сообщила о росте числа жалоб на блокировку счетов

В Центробанке фиксируют рост числа жалоб граждан на необоснованную блокировку счетов, что свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что банки далеко не всегда поясняли клиентам причину блокировки, что вызвало у населения всплеск недовольства. При этом меры по борьбе с мошенничеством дали результаты и привели к снижению жалоб о пропаже средств.

Банк России отмечает рост количества жалоб на необоснованные блокировки счетов граждан, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента». По ее словам, это свидетельствует о том, что банки где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.

Глава ЦБ отметила, что направленные на борьбу с мошенничеством меры уже дали результаты — количество поступающих жалоб о пропаже средств снизилось. Однако это породило другую проблему: участились сообщения о необоснованных блокировках счетов.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились», — рассказала Набиуллина.

Она выразила надежду на то, что ситуацию с необоснованными блокировками счетов россиян удастся благополучно разрешить.

Почему блокируют счета

В последние годы Россию захлестнула волна телефонного и кибермошенничества, что стало проблемой национального масштаба. В федеральные законы № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» были внесены изменения и уточнения, после чего банки стали активнее блокировать счета клиентов в случае подозрительных, с их точки зрения, операций.

При этом клиенты зачастую совершенно не понимали, почему их счет был заморожен, а банки не давали внятных объяснений.

Типичный пример такой блокировки приводит портал «Новости Волгограда». Местный житель по имени Иван рассказал, что он открыл в банке накопительный счет и понемногу откладывал туда средства с зарплаты. После истечения срока вклада он обналичил часть денег в банкомате — после чего от банка пришло уведомление, что на основании «антиотмывочного» закона ему нужно в трехдневный срок предоставить документы с подтверждением дохода, а также пояснения о целях снятия наличных и «экономическом смысле» операции. Мужчина выполнил требования, но это не помогло: ему ограничили операции по карте, запретили снимать деньги, делать переводы и оплачивать покупки. Для разблокировки пришлось вести длительную переписку.

Юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков в комментарии для «Ленты.Ру» рассказал, что банк может заблокировать гражданам перевод самому себе, если заподозрит уклонение от налогов или отмывание денег.

«Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчетность по ИП — перевод денег может быть зачтен как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — отметил Костиков.

Кроме того, по его словам, перевод средств на один счет может быть интерпретирован финансовой организацией как отмывание денег , в особенности при переводах из разных банков. В большинстве случаев дистанционно решить этот вопрос не удастся, придется идти в банк.

Все это вызвало всплеск жалоб на необоснованные блокировки, на что Банк России обратил внимание еще в августе. Регулятор напомнил кредитным организациям, что они обязаны сообщать клиенту причину блокировки счетов и доступа к дистанционному обслуживанию, ведь без этой информации люди зачастую не могут отстоять свои права.

Признаки мошенничества. В России будут проверять крупные переводы по СБП Переводы крупных сумм самому себе и незнакомцам пополнят перечень признаков мошеннических операций... 12 ноября 18:50

Новые признаки

На прошлой неделе ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов, который вступит в силу с 1 января 2026 года. В частности, в него добавили смену номера телефона для входа в онлайн-банк и получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например используется нетипичный интернет-провайдер.

Кроме того, банки будут отслеживать переводы на большие суммы (от 200 тысяч рублей) по СБП людям, с которыми ранее не было никаких операций либо же средства не перечислялись им минимум полгода. Контроль будет вестись за последующим перечислением средств другому человеку.

В 2026 году каждый двадцатый клиент российских банков может столкнуться с блокировками операций случайно — из-за алгоритмов кредитных организаций, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

По ее словам, выявление подозрительных операций становится возможным в связи с наращиванием коммерческими банками чувствительности алгоритмов. Однако при этом растет количество ложно-положительных срабатываний, удельный вес которых может составить 5–7% от общего числа пользователей банковских сервисов. Для минимизации этого явления предполагается адаптировать алгоритмы под поведенческие сценарии потребителей.

13 ноября Центробанк сообщал, что в июле — сентябре 2025 года банки отразили 28,5 млн попыток мошеннических операций. При этом злоумышленникам удалось провести 460,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 8,2 млрд рублей. За год эта сумма практически не изменилась, но общий рост таких операций составил 51%.

Кроме того, за те же месяцы Банк России инициировал блокировку 17,3 тыс. телефонных номеров и 7,8 тыс. интернет-ресурсов мошенников, включая их страницы в социальных сетях.