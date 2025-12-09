На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме приняли закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»

ГД приняла закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП
Депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий Росфинмониторингу получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью единого платежного QR-кода, а также карт «Мир». Уточняется, что данная мера призвана противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, говорится в пояснительной записке к документу.

Так называемый «антиотмывочный» закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года и позволит Росфинмониторингу бесплатно получать от НСПК (оператора СБП, платежной системы «Мир» и единого QR-кода) информацию о денежных переводах, совершенных через эти системы. Подчеркивается, что оператор не имеет права разглашать сам факт передачи этих данных. В документе отмечается, что порядок и сроки обмена информацией определены соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Центральным Банком России.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отмечает рост числа жалоб граждан на необоснованную блокировку счетов, что свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством. Она отметила, что банки далеко не всегда поясняли клиентам причину блокировки, что вызвало у населения всплеск недовольства. При этом меры по борьбе с мошенничеством дали результаты и привели к снижению жалоб о пропаже средств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Центробанк обновит основания для блокировки счетов в банках.

